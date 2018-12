Tichete valorice de 1100 de lei ca prime de de Sărbători. Vezi unde

Cei peste 13.000 de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) au primit, de Crăciun, prime sub formă de tichete valorice, în valoare de 1.100 de lei, iar până la sfârșitul anului, primesc și bonusuri de peste 700 de lei. Prime mai mici au fost acordate şi la Complexul Energetic Hunedoara

Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a declarat că toţi angajaţii au primit drept primă de Crăciun tichete în valoare de 1.100 de lei. Acestea au fost acordate în baza prevederilor contractului colectiv de muncă al CE Oltenia, urmând ca salariații să primească și bonusuri din fondul de salarii.

"Cei 1.100 de lei sunt prevăzuți în contractul colectiv de muncă încheiat în luna martie anul acesta. Suplimentar, din economia la fondul de salarii, vor mai primi în jur de 700 de lei net, la sfârșitul acestui an, pe 27-28 decembrie. Este ca un bonus de sfârșit de an pentru toți angajații noștri. A fost un an plin din toate punctele de vedere. Am reușit pentru prima dată după mulți ani să primim aprobarea a trei exproprieri, lucru care nu s-a mai făcut de vreo șapte ani în CEO, exproprieri la Carierele Jilț Sud, Roșiuța și Roșia. Complexul Energetic Oltenia încheie pentru al doilea an consecutiv fără datorii la bănci, furnizori și la stat, la bugetul de stat. Este a 24-a lună consecutivă, în care obținem certificat fiscal zero, ceea ce demonstrează că este o companie matură, care își respectă și partenerii sociali și îndatorirea pe care o are pentru statul român. Programul este non-stop la noi, deci activitatea de producție și transport cărbune este non-stop. Decizia directoratului este că trebuie să lucrăm 29 de zile, la activitatea de producție, mai puțin data de 25 decembrie și data de 1 ianuarie și pentru activitatea de transport cărbune din carieră în termocentrală este de 31 de zile", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Sorin Boza, managerul CEO. Prime în valoare de 100 de lei au primit și copiii angajaților CEO.