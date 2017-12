Tichete valorice pentru nevoiaşi

Aproape 2.500 de nevoiaşi din Medgidia primesc, în aceste zile, un ajutor financiar din partea administraţiei locale. Potrivit primarului Marian Iordache, Primăria acordă, începând din acest an, tichete cu o valoare de 50 de lei persoanelor cu handicap de gradele I şi II (843 de de asistaţi), pensionarilor cu pensii sub 400 de lei (1.257 la număr) şi beneficiarilor de ajutor social - 318 de persoane. „Dacă în unele localităţi se dau pachete cu alimente, noi am decis să le dăm tichete valorice, cu care îşi pot cumpăra orice aliment pe care îl doresc. Este o măsură socială pe care Primăria Medgidia a luat-o în situaţie de criză, deoarece mulţi dintre locuitori nu-şi mai permit nici măcar o masă caldă”, a spus Iordache. El a adăugat că, în toamna acestui an, va propune Consiliului Local suplimentarea numărului de tichete valorice şi pentru familiile de pensionari care realizează venituri sub 400 de lei, dar şi pensionarilor invalizi. Primarul Medgidiei a mai spus că cei aproape 2.500 de beneficiari ai acestor tichete valorice îşi pot cumpăra alimente de la 30 de magazine care au aderat la acest program al administraţiei locale. (T.I.)