Tichete-cadou de Sărbători pentru mulţi dintre angajaţii români

Up România, unul dintre principalii jucători din piața tichetelor de masă, estimează o creştere cu 20% în ceea ce privește acordarea de tichete cadou cu ocazia sărbătorilor, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În primele 10 luni ale acestui an, vânzările de tichete cadou au înregistrat un avans de 15% față de aceeași perioadă din 2017, conform datelor furnizate de companie. “În ultimii 3 ani, vânzările de tichete cadou au avut o creştere constantă, aceasta şi pentru că, în timp, companiile au realizat că oferirea acestui beneficiu extra salarial este simplu de implementat şi avantajos financiar și, în același timp, permite angajatului care îl primeşte să-și aleagă cadoul dorit”, a arătat Elena Pap, Directorul General Up România.

Piaţa tichetelor cadou pentru salariaţi se concentrează pe anumite evenimente, cum sunt sărbătorile de Paşte şi Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie, însă tot mai multe companii au început să le acorde şi în afara acestor ocazii. “În acest moment, aproximativ 75% dintre companiile care acordă beneficii extra salariale, aleg să ofere tichete cadou. În plus, tot mai multe companii folosesc tichetele cadou, în afara evenimentelor deja consacrate, pentru sărbători cum sunt cele de Moş Nicolae, 1 Decembrie sau ziua companiei. Este o soluţie modernă şi de mare impact pentru mediul de business, atât pentru motivarea şi fidelizarea angajaţilor, dar şi a partenerilor şi colaboratorilor“ a adăugat Elena Pap.