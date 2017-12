Tichetele de masă, la modă pentru micii angajatori

Companiile cu până la nouă angajaţi au înregistrat, în primele şase luni din acest an, o creştere de 2,9% a numărului de tichete de masă acordate salariaţilor, în timp ce marii jucători economici au început să renunţe la ele. Acestea sunt rezultatele unui studiu Sodexo România, care evidenţiază că ascensiunea pe segmentul microîntreprinderilor a avut loc în contextul unei scăderi medii cu 1,2% a comenzilor pentru voucherele de masă pe piaţa românească. Pe întreaga piaţă, după creşterea medie de 9,5%, înregistrată în perioada ianuarie - iunie 2011, a urmat o contracţie a comenzilor de tichete de masă, care s-a accentuat în primele şase luni din acest an, determinând o scădere cu 1,2% a cererii faţă de semestrul anterior. „Această tendinţă a fost generată de decizia companiilor de a recurge la tăieri de personal sau de a micşora costurile prin renunţarea la avantajele extra-salariale, ambele scenarii fiind alimentate în mod automat de criza economică. Scăderea a avut loc în ciuda sistemului fiscal asociat acestui tip de beneficii acordate angajaţilor, tichetele de masă fiind scutite de la plata taxelor salariale şi sunt 100% deductibile fiscal”, a declarat managerul general al Sodexo - Soluţii pentru Motivare, Jean Istasse. Companiile mari, cu peste 249 de angajaţi, au comandat cu 1,8% mai puţine tichete în intervalul ianuarie - iunie 2012 faţă de semestrul precedent. În cazul companiilor mijlocii (de la 50 şi până la 249 de angajaţi), studiul Sodexo arată că ascensiunea înregistrată în 2011 a fost urmată de o perioadă de stagnare. Companiile mici (sub 49 de angajaţi) şi-au temperat ritmul de creştere (plus 11% în perioada ianuarie - iunie 2011), ajungând la plus 2,2% în intervalul iulie - decembrie 2011. În primul semestru din acest an au înregistrat o scădere de 1,1% a numărului de tichete comandate, comparativ cu semestrul anterior. Microîntreprinderile (societăţi cu până la nouă angajaţi) au fost singurele companii din România care s-au abătut de la trendul general al pieţei în primul semestru din 2012 şi au continuat să majoreze cererea pentru tichetele de masă. Dacă, în perioada ianuarie - iunie 2011, numărul tichetelor de masă comandate de microîntreprinderi a crescut cu peste 14%, în ultimul semestru din 2011, au comandat cu 0,6% mai multe tichete de masă, iar în primele şase luni din acest an, cererea venită din partea microîntreprinderilor a crescut cu 2,9%.