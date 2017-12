Tichetele pentru sănătate vor aduce anual în sistem 700 milioane lei

Ministerul Sănătăţii (MS) va introduce din 2010 tichetele pentru sănătate şi pachetul general de servicii medicale, foarte tîrziu în comparaţie cu alte ţării, dar această măsură va aduce în sistem aproximativ 700 de milioane de lei pe an, a spus ieri, ministrul demisionar al Sănătăţii, dr. Ion Bazac. “Este pentru prima oară cînd un ministru al Sănătăţii din România îşi asumă acest pachet. Este un pas pe care îl facem tîrziu în comparaţie cu alte ţării, dar îl vom aplica cu obiectivul de a păstra în sistem mai multe resurse, aproape 700 milioane lei anual, de a elimina plăţile informale şi de a restabili un traseu corect şi eficient al pacientului în sistem, la nivelul de care are nevoie. Spitalele şi medicii vor obţine resurse suplimentare pentru investiţii şi pentru mărirea salariilor, iar sistemul va putea monitoriza cheltuielile, tichetul de sănătate fiind urmă pe care o lasă pacientul în sistem”, a explicat dr. Bazac, într-un bilanţ al activităţii sale în cele zece luni de mandat. El a mai spus că, prin aceste măsuri, MS nu îşi propune să descurajeze vizita la medic. “Din contră. Tichetul de sănătate va încuraja accesarea medicinii primare şi va permite ca medicii din spitale să aibă timpul şi resursele să trateze acele cazuri care sînt de competenţă lor. În plus, categoriile defavorizare nu vor achita aceste tichete, costurile fiind suportate de către aparţinătorii lor. Trebuie să fie foarte clar: asistenţa medicală costă şi cineva trebuie să o plătească. Pentru toţi ceilalţi, efortul va fi redus prin limitarea contribuţiei personale prin tichete la o valoare de 600 de lei pe an, valoare deductibilă din impozitul pe venitul personal sau al angajatorului”, a continuat Bazac.