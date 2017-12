Tiesto revine în România

Se pare că renumitului DJ Tiesto i-a plăcut România, anul acesta revenind la noi în ţară. Tiesto a fost numărul unu în topurile de specialitate din întreaga lume, timp de trei ani la rînd, în acest an clasîndu-se pe locul al doilea, după Paul Van Dyk. Tiesto nu s-a limitat la pupitrul de DJ, devenind şi unul dintre cei mai mari producători, fiind creatorul unor hituri trance, precum “Traffic”, “Love Comes Again”, “Just Be”. DJ Tiesto are milioane de fani şi de albume vîndute şi a creat adevărate imnuri ale muzicii de club.

În acestă toamnă, Tiesto poate fi urmărit din nou de către publicul din România. El va mixa live, pe 20 octombrie, la Sala Polivalentă din Bucureşti. Şi anul acesta, miile de fani pe care DJ-ul şi producătorul îi are în România vor fi, cu siguranţă, prezenţi la show-ul susţinut de preferatul lor.