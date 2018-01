TIFF-ul şi-a desemnat cîştigătorii

Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) a ajuns la final. Gala de decernare a premiilor, care a avut loc sîmbătă seară, a fost marcată de omagii aduse actorului Adrian Pintea, decedat vineri, dar şi de cereri de fonduri pentru sprijinirea cinematografiei româneşti din partea artiştilor şi de promisiuni din partea guvernanţilor.

Premiantul secţiunii de lungmetraj în competiţia de scenarii (2.000 de dolari), Mircea Jacan („Misiunea”) a fost primul care i-a adus un omagiu lui Adrian Pintea, iar exemplul său a fost urmat de actriţa şi cîntăreaţa Rona Hartner, care a cîntat în Gala de închidere a TIFF-ului şi i-a dedicat lui Pintea, fost profesor al ei, prima melodie. Irina Petrescu, premiată pentru întreaga carieră, i-a dedicat lui Adrian Pintea „amara bucurie de astă seară”, pentru că actorul „ar mai fi avut foarte multe de spus, foarte multe de făcut”. Şi Oana Pellea, ce a înmînat un „premiu inventat”, Premiul special al TIFF, acordat echipei filmului premiat cu Palme d'Or „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile”, de Cristian Mungiu, i-a îndemnat pe cei prezenţi în sala Teatrului Naţional să-şi aplaude şi să-şi iubească artiştii „cît sînt în viaţă”. „Nu pot să nu-i spun lui Adrian Pintea te iubesc extraordinar oriunde eşti. Era aici şi nu s-a vorbit de el. E păcat”, a declarat actriţa. De asemenea, organizatorii i-au dedicat un moment special, un montaj din cîteva filme şi spectacole din carieră, celui care „a făcut istorie în toate rolurile pe care le-a avut”.

O altă temă dominantă a galei celei mai mari ediţii TIFF de pînă acum, cu aproximativ 160 de filme, 500 de invitaţi, 120 de oameni în echipa de organizare, alţi 170 de voluntari şi un buget de 998.000 de euro, a fost finanţarea cinematografiei româneşti. Artiştii, în frunte cu directorul onorific al festivalului, Tudor Giurgiu, au militat pentru găsirea unor soluţii la problema sălilor de cinema, pe cale de dispariţie în România. Potrivit lui Giurgiu, avem cea mai premiată cinematografie din Europa, dar sîntem ţara europeană cu cel mai mic număr de săli de cinema pe cap de locuitor. Directorul onorific a adresat un apel colegilor de generaţie şi nu numai: „să încercăm să facem ceva cît nu e prea tîrziu”. Una dintre invitatele speciale la gală, actriţa Anda Onesa, care locuieşte la New York şi nu mai fusese în faţa publicului românesc de 16 ani, le-a spus oamenilor politici prezenţi la gală - premierul Tăriceanu, ministrul culturii, Adrian Iorgulescu şi primarul Clujului, Emil Boc - să ajute cinematografia română, pentru că „este investiţia cea mai mică, care aduce cele mai mari rezultate”.

Ministrul Iorgulescu, care a urcat pe scenă pentru a înmîna premiul Zilele Filmului Românesc pentru lungmetraj, acordat, în afara competiţiei oficiale, filmului regizat de Cristian Mungiu, a spus că a înţeles mesajul cineaştilor şi că este pregătit să le răspundă. „Numai să nu răspundeţi ca Shakespeare - vorbe, vorbe, vorbe”, a fost replica lui Ştefănescu. „Am să spun altceva, văzînd şi făcînd”, a explicat ministrul, care a promis că anul acesta vor exista mai mulţi bani pentru finanţarea proiectelor cinematografice înscrise la concursurile de scenarii, organizate de Centrul Naţional al Cinematografiei.

Marele premiant al Galei TIFF a fost filmul chilian „Familia sfîntă”, regizat de Sebastian Campos, care a cîştigat Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro. Regizorul s-a declarat total surprins de premiu, cu atît mai mult cu cît a aflat despre TIFF în urmă cu două luni, cînd a fost invitat să participe. „Este aşa o descoperire pentru mine. Nu numai pentru ce s-a întîmplat, ceea ce îmi pare un miracol (premiul primit - n.r.), dar am fost foarte fericit aici”, a spus Campos. Totuşi, cel mai premiat film, chiar dacă în afara competiţiei oficiale, a fost acela al lui Mungiu, care s-a retras din concurs sîmbătă, cu cîteva ore înainte de ceremonia de premiere în care a acumulat trei trofee. Motivul retragerii este „dorinţa organizatorilor Festivalului de la Cannes ca un film care a primit Palme d'Or să nu mai facă parte din competiţia niciunui alt festival şi să nu mai fie judecat de niciun alt juriu”. Actriţa care locuieşte la Londra, Anamaria Marinca a luat premiul pentru o tînără speranţă pentru rolul din „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile” şi a declarat că distincţia reprezintă o recunoaştere din partea compatrioţilor ei, care o bucură foarte tare. „Cea mai puternică emoţie am simţit-o în prima seară, cînd filmul a fost prezentat pentru prima oară în România şi am avut în sală 2.000 de oameni. A fost cel mai mare premiu pe care l-am primit”. Premiul pentru regie (5.000 de euro) i-a revenit lui Ragnar Bragason, pentru „Copii” (Islanda), iar cel pentru Cea mai bună interpretare (2.000 de euro), lui Luca Lionello, pentru rolul din „Fotomodelul” (Italia), regizat de Carmine Amoroso, în care joacă şi românul Eduard Gabia. Cristian Cottet a fost premiat pentru imaginea filmului „Antena” (Argentina), iar pelicula „Albastru închis, aproape negru” (Spania), regizată de Daniel Sánchez Arévalo, a luat o menţiune specială a juriului, dar şi premiul publicului. Premiul FIPRESCI a fost cîştigat de „Dincolo de pădure” (Austria) de Gerlad Igor Hauzenberger, în timp ce distincţia Jameson pentru “Cel mai bun scurtmetraj” a fost atribuită peliculei „Umbre” - „În vis” (Belgia), regia Tom Van Avermaet, iar Premiul pentru întreaga carieră a fost cîştigat de actriţa Irina Petrescu. Franc Nero a obţinut Premiul pentru întreaga carieră oferit unei personalităţi din cinematografia europeană, iar Premiul Zilele Filmului Românesc - pentru secţiunea scurtmetraj - Radu Jude, pentru filmul „Lampa cu căciulă”.