Țigările clasice, înlocuite de cele electronice și marijuana

Consumul de ţigări a scăzut dramatic în rândul populaţiei tinere din Statele Unite, fiind înlocuit de ţigări electronice şi marijuana, conform unui nou studiu.

Studiul, sponsorizat de National Institute on Drug Abuse şi realizat de cercetătorii de la Universitatea din Michigan, a găsit că 22,9% dintre liceenii în an terminal au fumat marijuana în ultima lună şi 16,6 au folosit un dispozitiv de inhalare al vaporilor. Doar 9,7% au fumat ţigări, scrie New York Times.

Studiul a inclus 43.703 de elevi aflaţi în clasele a VIII-a, a X-a şi a XII-a.

„Suntem impresionaţi de creşterea consumului acestor substanţe la adolescenţi”, a precizat Wilson Compton, directorul institutului. „Nu ştim care sunt implicaţiile în ceea ce priveşte problemele de sănătate ale inhalării de vapori”, a adăugat acesta.

Aceste dispozitive de ”vaping”, care vaporizează substanţele într-un inhalator, sunt văzute de unii experţi ca o variantă mai sănătoasă la ţigările tradiţionale, „dar temerea este că poate reprezenta o nouă cale de expunere la nicotină şi marijuana”, a afirmat Compton.

Dispozitivele sunt vândute de obicei cu nicotină. Dar când cei de clasa a XII-a au fost întrebaţi ce cred că se află în conţinutul acestora, peste jumătate au răspuns că se găseşte „doar aromă”.

Cassie Poncelow, consilier la Pudre High School din Fort Collins, Colorado, a observat o creştere a utilizării acestor dispozitive. „Sunt accesibile şi uşor de ascuns”, a afirmat aceasta.

Totuşi, profesorii se bucură de scăderea consumului de ţigări. Compton a precizat că în 1996, 10,4% din cei de clasa a VII-a fumau zilnic. În 2017, procentul a scăzut la doar 0,6%. În 1997, fumatul regulat printre cei de clasa a XII-a a atins un maxim de 24,6%. În 2017, doar 4,2% fumau zilnic.