Ţigările şi băuturile, mai scumpe de la 1 aprilie

De la 1 aprilie, acciza la ţigarete va scoate mai mulţi bani din buzunarele fumătorilor. În baza unui proiect de ordonanţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, acciza va creşte luna viitoare de la 27,31, la 35,06 euro/1.000 de ţigarete. Prin modificarea aplicată de la 1 aprilie, acciza totală va suporta o creştere cu şapte euro, la 57 euro/1.000 de ţigarete, iar a doua majorare, tot de şapte euro, va fi introdusă începînd cu 1 septembrie, cînd taxa va ajunge la 64 euro/1000 de ţigarete. Din 2010, acciza va creşte la 74 euro/1.000 de ţigarete, prevederea privind ajustarea anuală la data de 1 iulie fiind abrogată. Astfel, majorarea accizei programată pentru anul viitor se va aplica chiar de la 1 ianuarie. Proiectul de ordonanţă propune şi majorarea anticipată a accizelor la ţigări şi ţigări de foi, în două etape, respectiv 1 aprilie şi 1 septembrie 2009, niveluri similare celor de la ţigarete. În 2010 însă, acciza pentru 1.000 de ţigări/ţigări de foi se va menţine tot la 64 de euro. În cazul tutunului de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, acciza va urca la 73 de euro/kg la 1 aprilie, dar va ajunge, la 1 septembrie, la 81 euro/kg. Deşi în nota de fundamentare se arată că modificarea accizelor va duce la creşterea preţurilor la ţigări cu aproximativ 22%, reprezentanţii companiei Japan Tobacco International România apreciază că preţurile pachetelor de ţigări vor creşte cu 40-50% în acest an. \"Per total, creşterile de preţuri vor fi de 40% la ţigările premium şi 45-50%, la cele ieftine în acest an. În septembrie nu se ştie cu cît se vor scumpi, depinde de structura accizei. Ţigările premium vor ajunge la aproximativ opt lei pachetul, iar cele ieftine, în jurul a şapte lei. În ianuarie va fi tragic. În funcţie de structura accizei, se va adăuga încă un leu pe pachet\", a declarat directorul corporate affairs al JTI România, Gilda Lazăr, care consideră că, în aceste condiţii, contrabanda va depăşi 30% din piaţă. Preţurile au crescut deja cu 0,3 lei la începutul lunii, pentru a pregăti majorarea accizei, iar, cel mai probabil, în aprilie, pachetele de ţigări se vor scumpi cu 0,4 lei în cazul sortimentelor premium, ajungînd la un preţ 7,2 lei pe pachet. În acelaşi timp, sortimentele de pe segmentul mediu de preţ vor costa 6,6 lei, faţă de 6,2 lei în prezent, iar cele ieftine se vor scumpi de la 5,8 lei, la 6,3 lei pe pachet. Tot de la 1 aprilie, Executivul va majora accizele pentru băuturi fermentate spumoase de la 34,05, la 45 euro/hl, dar şi pentru produsele alcoolice intermediare, de la 51,08, la 65 euro/hl, în vederea creşterii veniturilor la bugetul de stat. Totuşi, la grupa de produse bere şi vinuri, accizele vor rămîne neschimbate. Noile amendamente vor aduce o contribuţie la bugetul de stat pentru anul curent cu aproximativ 590 milioane de lei (echivalentul a 0,1% din Produsul Intern Brut).