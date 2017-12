TIKA şi DGASPC, împreună pentru copiii instituţionalizaţi ai Constanţei

12:46:07 / 09 Octombrie 2017

DEZINTERES TOTAL

NU DEMULT AM FACUT O SESIZARE PRIN MAIL LA PROT SOCIALA.FACEM REFERIRE LA UN VECIN CARE AUZISEM CA II CU HANDICAP.FACUSEM O SESIZARE SA I SE FACA O ANCHETA SOCIALA ACASA LUCRURILE NE STIIND PREA OK.DAR CULME CULMILOR AM PRIMIT RASPUNS NAUCITOR.SA DAU DATE ADRESA GRAD HANDICAP CA CEI DE LA ASIST SA VINA SA VERIFICE.ASA DA SERVICIU PE DOAMNELE DOMNI DE ACOLO.BINETELES CA NU MA INT NU VREAU SA MA IMPLIC.SA FAC CE TREBUIE PT CEA CE SINT PLATITI.NU MA GINDESC CA SI ACOLO IS NUMAI SI NUMAI RUBEDENI DE A CELOR DE LA PRIMARIE.