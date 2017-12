Tilda Swinton, descendentă a regelui Scoţiei

Actriţa de origine scoţiană este una dintre cele mai solicitate în lume, graţie talentului şi fluenţei în patru limbi de circulaţie mondială. Calităţilor sale actoriceşti deosebite se adaugă şi sîngele albastru. Cîştigătoarea premiului Oscar pentru rolul din ”Michael Clayton” în 2008, Tilda Swinton a aflat cu uimire că prin trupul ei curge sînge albastru. Experţii în geneaologie din Edinburgh au descoperit un fapt interesant. Actriţa născută în Londra este descendentă a regelui Robert I The Bruce, monarhul care a reuşit, în secolul al XIV-lea, să elibereze Scoţia de sub ocupaţia Angliei. Este o diferenţă de nu mai puţin de 19 generaţii între ea şi rege, dar Tilda Swinton are 100% origine nobilă. Pentru că, pură coincidenţă, ambii ei părinţi sînt urmaşi ai lui Robert I The Bruce. Tatăl vedetei, John Swinton, este descendentul fiului nelegitim al lui Robert al II-lea, Ducele de Albany, în timp ce mama actriţei este ruda amantei aceluiaşi Robert al II-lea, Mariotta Cardney. Aceiaşi specialişti din Edinburgh au aflat că Tilda Swinton este şi urmaşa generalului Sir Ernest Swinton, nimeni altul decît unul dintre inventatorii tancului.