Tilda Swinton va filma la Bucureşti

Actriţa Tilda Swinton i s-a alăturat lui Christoph Waltz în distribuţia filmului „The Zero Theorem\", în regia lui Terry Gilliam, pentru care filmările vor începe pe 22 octombrie, la Studiourile MediaPro din Bucureşti.

Christoph Waltz va juca rolul principal în \"The Zero Theorem\" - un film după un scenariu de Pat Rushin -, cel al lui Qohen Leth, un geniu al computerelor care caută sensul existenţei. Nu se ştie, în acest moment, ce rol va juca actriţa scoţiană Tilda Swinton în această peliculă.

Tilda Swinton este una dintre cele mai proeminente şi talentate actriţe din generaţia ei. A primit numeroase premii la festivalurile internaţionale de film, culminând cu premiul Oscar din 2008 pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru rolul avocatei din filmul „Michael Clayton\". Tot în acel an, ea a înfiinţat, cofinanţat şi produs un festival de film în oraşul ei natal, Nairn, din Scoţia.

Recent, Tilda Swinton a putut fi văzută în pelicula „Trebuie să vorbim despre Kevin/ We Need to Talk about Kevin\", de Lynne Ramsay.