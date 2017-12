Tîlhar prins de poliţişti după trei ani

Un individ de etnie rromă, din Medgidia, căutat de poliţişti pentru comiterea a opt tîlhării şi a unei tentative de tîlhărie, a reuşit să înşele vigilenţa oamenilor legii vreme de trei ani. Potrivit cms. Petru Meteleţ, adjunctul şefului Poliţiei Medgidia, în perioada mai - iulie 2004, la poliţie au fost reclamate opt tîlhării, victimele fiind femei cărora le-au fost smulse bijuteriile sau poşetele. Din cercetările efectuate, s-a stabilit că autorii ar fi Sali Orhan, de 26 ani, Asan Medin, de 25 ani, ambii din Medgidia, care au fost condamnaţi definitiv şi îşi ispăşesc pedeapsa în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă, dar şi o a treia persoană cunoscută sub porecla „Calu” şi a cărei identitate nu a putut fi stabilită la acea dată, întrucît naşterea lui nu fusese declarată de părinţi. Poliţiştii au efectuat demersurile necesare pentru declararea tardivă a naşterii individului, dar, pînă la obţinerea documentelor, bărbatul a dispărut şi nu a mai fost de găsit pînă luna trecută. Potrivit poliţiştilor, în timpul audierilor, bărbatul a declarat că, timp de trei ani, s-a ascuns într-o fermă din Hîrşova, la groapa de gunoi a oraşului Mangalia şi a celei din Medgidia. „De curînd, am aflat că individul se împrietenise cu o femeie domiciliată într-un cartier mărginaş al Medgidiei şi, cu ajutorul mamei prietenei sale, l-am convins că e mai bine să nu mai fugă”, a declarat cms. Petru Meteleţ. În colaborare cu Parchetul de pe lîngă Judecătoria Medgidia şi cu Judecătoria Medgidia, s-a reuşit obţinerea unui act de identitate pentru fugar pe numele de Ilias Calu, apreciindu-se că are 22 ani, după consultarea rudelor bărbatului, care locuiesc în cartierul Poligonul Viilor, din Medgidia. „Trebuia să îl reţinem prin orice mijloace, deoarece prin natura infracţiunilor pe care a recunoscut că le-a comis bărbatul este deosebit de periculos şi, în orice moment, ar fi putut continua seria tîlhăriilor începute în 2004”, a declarat cms. Petru Meteleţ. Ilias Calu a fost prezentat Judecătoriei Medgidia cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracţiunii de tîlhărie, iar instanţa a dispus arestarea preventivă pe 29 de zile.