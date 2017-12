Tim Burton expune la MoMA

Cineastul Tim Burton, regizorul filmelor ”Edward Scissorhands / Edward Mîini-de-foarfecă”, ”Batman Returns” şi ”Batman Forever” şi ”Sweeney Todd”, va fi subiectul unei expoziţii. Este vorba despre un eveniment artistic important, ce va fi găzduit de Gotham\'s Museum of Modern Art (MoMA), între 22 noiembrie 2009 şi 26 aprilie 2010. Expoziţia va conţine peste 700 de piese: picturi, desene, schiţe, machete, păpuşi şi alte obiecte create de Tim Burton. MoMA va proiecta, totodată, o retrospectivă completă a celor 14 filme realizate de celebrul regizor american. Expoziţia prezintă lucrările lui Tim Burton din copilărie şi pînă în prezent. ”Toată lumea desenează. Numai că eu nu m-am oprit niciodată atunci cînd profesorii îmi spuneau să mă opresc”, a afirmat regizorul american.

Într-o secţiune complementară, MoMA va prezenta o serie de filme care l-au influenţat sau inspirat pe regizorul american. Din această selecţie fac parte ”Frankenstein”, regizat în 1931, de James Whale, ”The Cabinet of Dr. Caligari”, un film horror mut din 1920, regizat de Robert Wiene şi ”The Pit and the Pendulum / Puţul şi pendula”, realizat de Roger Corman, în 1961. Cinefilii vor avea şansa să vadă primele filme realizate de Tim Burton în perioada de studenţie, ce vor fi proiectate în public în premieră. Această expoziţie este sponsorizată de SciFi Channel şi a fost organizată de Ron Magliozzi, asistent curator la MoMA, Jenny He, asistentul curatorului Departamentului de Film şi de Rajendra Roy, curator şef al Departamentului de Film al celebrului muzeu new-yorkez.