Tim Robbins a înregistrat un album despre criza bărbaţilor de vârstă mijlocie

Tim Robbins a declarat că despărţirea de partenera sa de viaţă, actriţa americană Susan Sarandon, cu care a avut o relaţie de 23 de ani, l-a determinat să înregistreze un album ale cărui piese sunt inspirate de criza prin care trec bărbaţii de vârstă mijlocie. ”Criza bărbaţilor de vârstă mijlocie - cred că trecem cu toţii prin ea, este ceva inevitabil. După ce treci de 40 de ani, ajungi la vârsta la care începi să-ţi pui întrebări despre viaţă. Începi să te gândeşti la anii care ţi-au mai rămas de trăit. «Ce dracu\' caut eu aici?», m-am întrebat. «Ce ar putea să mă facă fericit? Care sunt lucrurile pe care nu le-am făcut şi pe care le voi regreta dacă nu le fac?»”, a declarat actorul american. ”M-am gândit să-l intitulez «The Midlife Crisis Album» dar apoi mi-am spus că acest titlu nu va vinde nici măcar un disc. Apoi mi-am spus: «Ce-ar fi dacă i-aş spune «Songs of Love and Misery?»”, a continuat actorul american. Întrebat de jurnaliştii britanici dacă speră să se îndrăgostească din nou, în viitor, după despărţirea de Susan Sarandon, cu care a avut o relaţie de 23 de ani şi cu care are doi copii, Tim Robbins a declarat: ”Cu toţii sperăm să regăsim dragostea la un moment dat”.

Publicaţia ”Citizen Times” din statul american Carolina de Nord a postat, vineri, un articol în care îşi informa cititorii că actorul Tim Robbins a fost văzut în oraşul Asheville în compania noii sale iubite. La rândul ei, Susan Sarandon, în vârstă de 63 de ani, a declarat că iubeşte ideea de a fi îndrăgostită şi de a avea un nou companion, însă nu ştie dacă acest lucru i se va întâmpla în viitorul apropiat. Presa americană a speculat, în această primăvară, în privinţa unei posibile relaţii a actriţei din ”Thelma şi Louise” cu bunul ei prieten Jonathan Bricklin, cu 32 de ani mai tânăr, unul dintre partenerii de afaceri cu care aceasta deţine clubul de tenis de masă SPiN din New York.

Susan Sarandon şi Tim Robbins au anunţat, în decembrie 2009, că s-au despărţit. Cei doi actori nu erau căsătoriţi, însă au împreună doi fii. Timp de foarte mulţi ani, ei au alcătuit unul dintre cele mai durabile cupluri din industria de divertisment de la Hollywood, fiind cunoscuţi atât pentru rolurile din filme, cât şi pentru activismul lor social şi politic. Susan Sarandon, în vârstă de 63 de ani, poate fi văzută în pelicula ”The Lovely Bones”, lansată la începutul lunii decembrie. Ea a câştigat premiul Oscar în 1996, pentru rolul din filmul ”Culoarul morţii / Dead Man Walking”, după alte patru nominalizări. Tim Robbins, în vârstă de 51 de ani, a câştigat premiul Oscar graţie evoluţiei sale din ”Misterele Fluviului Mystic River” (2003) şi este regizorul filmului ”Culoarul morţii / Dead Man Walking”.