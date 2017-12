Tim Robbins, la Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu

Actorul Tim Robbins, câştigător a unui Oscar şi a două Globuri de Aur, a declarat, joi, la Sibiu, unde participă la FITS, că este foarte fericit să fie în România şi că este încântat de Sibiul cu străzile înguste, medievale, conform MEDIAFAX.

Actorul Tim Robbins a declarat, răspunzând întrebărilor presei, că este foarte fericit să fie în România, că este încântat de Sibiul cu străzile sale înguste, medievale şi că este onorat de faptul că va primi o stea pe Aleea Celebrităţilor, alături de alţi mari actori ai lumii.

„Sunt foarte fericit să fiu în România. Ospitalitatea este minunată, oamenii cu care ne-am întâlnit sunt minunați, actorii sunt foarte talentați și totul este extraordinar. Sunt pentru prima dată în România și descopăr lucruri. Este minunat să fiu în acest Festival pentru că este bine să fii într-un festival internațional, unde întâlnești oameni din întreaga lume. Dar să fii în acest teatru, care este atât de vechi și care are atâta istorie, este o mare onoare”, a declarat Tim Robbins.

Pentru că în scurtul timp petrecut în România, s-a plimbat prin Sibiu, Tim Robbins a mai declarat că îi place foarte mult orașul.

„M-am plimbat prin oraș. Am apreciat să fiu într-un oraș european cu istorie și tradiție. Îmi plac străzile vechi, structura medievală a orașului”, a mai spus Robbins.

Tim Robbins va prezenta, vineri, în calitate de regizor, piesa „Visul unei nopți de vară”, despre care actorul a sus că este una cu elemente simple, la fel ca acelea din vremea când a piesa a fost scrisă de William Shakespeare.

„Prima dată am făcut spectacolul fără buget. Cum creezi o pădure fără efecte speciale? Am folosit limbajul trupului. Elementele sunt foarte simple, așa cum cred că a fost pe vremea lui Shakespeare. Pe vremea aceea nu exista tehnologia modernă pentru a crea iluzii prin tehnologie. Pentru mine, adevăratul teatru este ceea ce pot face actorii, în esența lor și simplitatea acestor lucruri. Nu sunt un fan al spectacolelor create cu lasere și scenografii mari și scumpe. Cred că teatrul trebuie să poată fi interpretat de oricine și ar trebui să fie un lucru pe care ți-l permiți, ceva la care publicul are acces. Dacă ieși din Colegiu și vrei să faci un spectacol, creativitatea ta și imaginația trebuie să fie capabile să creeze magie pe scenă și nu să te bazezi pe efecte speciale”, a declarat actorul devenit regizor.

O altă întrebare la care a răspuns Tim Robbins a fost dacă îi place mai mult să facă teatru sau film, acesta răspunzând că tot ceea ce face, face cu pasiune.

„Îmi place ce fac acum. Îmi place să fiu în Sibiu. Îmi place să fac teatru. Fac în continuare film, atunci când scenariul este bun. Acum accept mai greu să fac un flm. Trebuie să fie destul de important, să fie bine scris, altfel nu accept. Sunt în acel punct din viață când pot să spun «De ce să o fac, dacă nu este pasiune?». Teatrul pentru mine a fost întotdeauna o pasiune și să umblu în jurul lumii făcând teatru pentru public. Este ceva ce am visat dintotdeauna. Prefer să ajung la un public de 500 de persoane cu ceva de care sunt pasionat, decât să fac un film în care nu cred, dar care ajunge la un million de oameni. Cred că la un moment dat trebuie să iei o decizie cu privire la viitorul tău, iar decizia mea este că vreau să fac lucruri de care sunt pasionat”, a povestit actorul Tim Robbins.

Despre piesa „Visul unei nopţi de vară”, cu care Tim Robbins a venit la Sibiu, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, actorul spun că este „reafirmă pasiunea, iubirea (…), că inima umană e capabilă de atât de multe”.

„Este (n.red. o piesă) foare importantă, reafirmă pasiunea, iubirea și ne reamintește, într-un timp cu atâtea conflicte și teamă, că inima umană este capabilă de atât de multe, că răspunsurile noastre zac în această inimă”.

Actorul şi regizorul Tim Robbins va primi în cadrul FITS o stea pe Aleea Celebrităților, alături de nume mari ale teatrului mondial. Despre acest fapt, acesta a spus: „Sunt atât de onorat să fiu în această companie”. Actorul a mai declarat că este fericit pentru cariera pe care o are şi că îşi iubeşte munca, iar faptul că a ajuns regizor este „un vis împlinit”.

”Acum doi ani, eram în Italia, iar primirea a fost atât de caldă că am avut o revelație – mi-am îndeplinit un vis. Sunt foarte fericit să am această carieră și îmi iubesc munca. Sunt mândru de ea!. Când eram de 13 – 14 ani visam să fiu regizor în teatru. Acum doi ani, mi-am dat seama că am ajuns regizor, deci mi s-a îndeplinit visul. Este ciudat să-ți dai seama de asta când ai 55 de ani”, a mai declarat Tim Robbins.