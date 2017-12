„Timbru de mediu” în locul taxei auto

Pentru conducătorii auto care au maşini la mâna a doua cumpărate în alte state ce nu au fost, încă, înmatriculate în România, noul an aduce veşti proaste: taxa de primă înmatriculare este din nou valabilă, începând cu 1 ianuarie. Decizia introducerii unui nou bir a fost luată de Guvernul Boc, la sfârşitul anului 2011, taxa trebuind plătită cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa de poluare. În ianuarie 2012, pe fondul protestelor organizate atunci în marile oraşe ale ţării, în care una din revendicările formulate viza eliminarea taxei auto, coaliţia guvernamentală PDL-UDMR a decis suspendarea acesteia pentru un an, până la 1 ianuarie 2013, cu explicaţia că proprietarii de maşini vechi trebuie să beneficieze de timp suplimentar pentru a vinde autovehiculele. Pentru a scuti posesorii de autoturisme rulate în alte state de plata unei taxe care, în unele cazuri, este mai mare chiar decât preţul maşinii, actualul Guvern are în vedere, pentru perioada următoare, înlocuirea taxei auto cu un „timbru de mediu”. Pentru acesta, proprietarii de vehicule vechi şi poluante vor plăti mai mult (dar nu mai mult decât preţul automobilului), iar deţinătorii de vehicule noi vor plăti mai puţin sau chiar deloc în cazul maşinilor hibride electrice, a anunţat premierul Victor Ponta. El a precizat, în şedinţa de Guvern de vineri, că plata pentru „timbrul de mediu” va fi calculată în funcţie de emisia de noxe şi capacitatea cilindrică a vehiculului. Pentru a fi siguri că drepturile posesorilor de vehicule auto nu sunt încălcate, reprezentanţii Confederaţiei Naţionale Rutiere au cerut organizarea de dezbateri pe marginea proiectelor din acest sector.