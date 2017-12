Timbrul de mediu i-a făcut pe samsari să se reorienteze spre maşinile non-euro, din cauza valorii taxei foarte mici, a declarat, ieri, într-o conferinţă de specialitate, Nicolae Sorescu, director general al Rădăcini Grup. „Programul Rabla, pe lângă faptul că a început cu bâlbâieli, nu-l văd ca pe o salvare a pieţei auto şi nicio invenţie nemaipomenită. Noua taxă de mediu a făcut ca samsarii să se reorienteze şi să aducă maşini non-euro din cauza valorii mici a noii taxe. E suficient să vă uitaţi pe ofertele din Autovit... Timbrul de mediu a blocat vânzarea maşinilor second hand care sunt indigenizate în România pentru care s-ar fi făcut, altfel, un buyback”, a spus Sorescu. Acesta a adăugat faptul că în România există o problemă cu importul nefiscalizat al maşinilor rulate. „Avem de-a face cu o scădere a vânzărilor, dar la maşinile noi. Avem o problemă la importul nefiscalizat de maşini rulate. Vorbim la general de afaceri de 1,2 miliarde euro în importurile de second hand într-o adevărată junglă, din care statul trebuia să colecteze 239 milioane de euro. Chiar statul nu are nevoie de bani la buget? România pierde mai mult de un miliard de euro din comerţul cu maşini second hand nefiscalizat. Totul se face pe persoană fizică. Numai în ianuarie 2013, s-au importat 208 maşini din care vreo 20 erau Porsche Cayenne, Panamera, toate cu an de fabricaţie 2013. E clar că nededucerea TVA ca şi companie, a făcut ca aceste firme să aducă maşini din afară”, a mai afirmat Sorescu. Încasările din timbrul de mediu s-au cifrat, în primul trimestru al anului, la 65 de milioane de lei, respectiv jumătate din totalul raportat (132 milioane lei), care include şi banii din taxa veche, conform Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC). În data de 15 martie 2013 a intrat în vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, din acel moment taxa auto urmând să fie calculată exclusiv pe baza emisiilor de CO2, înscrise în cartea de identitate a maşinii. Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial, în noua formulă de calcul, timbrul de mediu menţine cote similare celor din prezent pentru tehnologia Euro5 şi măreşte cotele pentru tehnologiile Euro4 şi Euro3. Pe de altă parte, pentru maşinile cu motorizări non-Euro, Euro1 şi Euro2, valoarea timbrului de mediu va scădea faţă de nivelul cuantumului actual. Taxa creşte pentru maşinile Euro3 şi Euro4 în cazul versiunilor diesel, întrucât, potrivit Rovanei Plumb, „emisiile din pulberi sunt mai mari în cazul maşinilor care merg cu motorină”.