Timbrul de mediu se va transforma în taxă auto anuală?

Timbrul de mediu, fosta taxă de poluare auto, a stârnit, de-a lungul timpului, numeroase controverse. Introdusă de fostul Guvern Călin Popescu-Tăriceanu, taxa de primă înmatriculare, redenumită ulterior „taxa de poluare auto”, respectiv „timbru de mediu”, a fost considerată ca fiind una dintre cele mai mari aberații fiscale din ultimii 10 ani. Deși șoferii au atacat această obligație fiscală în instanță, iar judecătorii le-au dat câștig de cauză, mai-marii Statului s-au încăpățânat să mențină taxa, schimbându-i doar forma (adică denumirea și formula de calcul). Tot o schimbare de formă propun mai mulți deputați, care au inițiat un proiect legislativ prin care se propun ca timbrul de mediu pentru autotusime să fie transformat în impozit anual. Potrivit economica.net, dacă va ajunge lege, cei care vor înmatricula maşini mai vechi vor fi dezavantajaţi.

SISTEM DE CALCUL

Propunerea ca timbrul de mediu, care este plătit acum la prima înmatriculare a oricărui autovehicul în România, să fie transformat în impozit anual se află în dezbatare la comisiile Camerei Deputaţilor. Proiectul a fost iniţiat la începutul anului de 40 de parlamentari din tot spectrul politic (PSD, PNL; UDMR, ALDE) şi a fost respins de Senat, dar are avizul Consiliului Legislativ, iar Camera Deputaţilor este for decizional. Concret, proiectul prevede ca timbrul de mediu să fie mai mic, şi să plătească în fiecare an, la administraţia locală. În calculul său, se va ţine cont în continuare de emisiile de noxe, dar se va aplica un coefiecient de ajustare, care va creşte progresiv cu vâsta maşinii, timp de 14 ani, după care va rămâne fix, relatează economica.net. Pe de altă parte, doi senatori liberali vor ca taxa de poluare să nu mai fie plătită separat, ci să fie inclusă în prețul carburantului. Concret, parlamentarii Cristian Bodea și Valeriu Boeriu spun că ar fi mai bine ca prețul combustibilului să fie majorat cu 5 bani pe litru, motivând că, astfel, toți poluatorii vor plăti echitabil.