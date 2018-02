Timisoara: Centrul de transplant de celule stem, construit din donații

Primul centru de transplant de celule stem din Romania a fost realizat la Timisoara cu bani din donatii, dotat cu aparatura medicala, iar mai apoi renovat tot cu ajutorul sponsorilor. In ultimii 17 ani, sute de copii si adulti cu cancer sau leucemie au beneficiat de un astfel de transplant salvator.

Maria are putin peste opt ani. Este inscrisa in clasa a III-a la o scoala din judetul Timis, dar ultimii doi ani i-a petrecut mai mult internata la Spitalul de Copii “Louis Turcanu” din Timisoara. Fetita a venit pe lume cu mai multe afectiuni grave, printre care si imunodeficienta severa, o boala genetica si rara care afecteaza sistemul imunitar. Organismul ei nu mai poate lupta cu infectiile. Medicii timisoreni au incercat mai multe metode terapeutice, dar in zadar, singura solutie salvatoare fiind un transplant de celule stem.

Dupa sase luni de cautari, reprezentantii Spitalului de Copii din Timisoara au gasit un donator compatibil pentru Maria tocmai in Spania.

“Nici n-as fi visat ca in doar sase luni se va gasit o persoana compatibila si fata mea va beneficia de transplantul de celule stem. Si fetita este foarte incantata: rade de bucurie, imi spune ca dupa transplant o sa poata, in sfarsit, sa doarma, sa se odihneasca. Este optimista si isi doreste sa se faca bine, spune ca va fi cea mai cuminte fata din lume, doar sa creasca celulele primite de la donator si sa nu mai fie bolnava”, povesteste mama Mariei.

Imediat dupa transplantul de celule stem, care s-a realizat in luna ianuarie a acestui an, Maria a fost izolata intr-una din cele sase camere sterile ale Spitalului de Copii din Timisoara, realizate din donatii, in ultimii 17 ani.

“Centrul de Transplant Medular din Timisoara are opt paturi cu sase boxe sterile, unde aerul circula doar dinspre patul bolnavului spre exterior. Aceste conditii de mediu costa enorm, presiunea atmosferica e mai mare cu 45 de milibari in boxa sterila, nu am acolo deloc particule de praf. De asemenea, si temperatura si umiditatea sunt controlate”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, seful Sectiei de Onco-Hematologie de la Spitalul de Copii “Louis Turcanu”, medicul Smaranda Arghirescu.

Astfel de transplanturi de celule stem se realizeaza in Romania din anul 2011, prima interventie fiind efectuata la Spitalul de Copii “Louis Turcanu” din Timisoara. Totul multumita medicului Margit Serban, fosta sefa a Sectiei de Onco-Hematologie din cadrul Spitalului de Copii din Timisoara, care a ridicat de la zero clinica pe care a condus-o ani intregi cu bani din donatii, de la un ONG din Austria, inclusiv Centrul de Transplant Medular. Echipa condusa de medicul Margit Serban a realizat primul transplant medular din Romania la un copil, primul transplant cu celule stem din sangele ombilical al fratelui donator, precum si primul transplant de celule stem cu donator neinrudit din Romania.

Din anul 2011 si pana in prezent, sute de copii si adulti cu afectiuni severe din intreaga tara au beneficiat de un transplant de celule stem la Timisoara, in fiecare an fiind supusi unei astfel de interventii peste 50 de pacienti.