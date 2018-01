Timișoara Saracens - RC Batumi, în semifinalele Continental Shield

Câştigătoarea Grupei A în Continental Shield, campioana României la rugby, Timişoara Saracens, va întâlni în semifinalele competiţiei ce asigură un loc în sezonul 2017-2018 al Challenge Cup (a doua competiţie intercluburi ca valoare din Europa) tot pe RC Batumi, cu care a jucat în ultima etapă din faza grupelor. Georgienii, singurii care au reuşit să îi învingă pe bănăţeni, 20-17, în acest sezon al competiţiei, au terminat pe locul secund al Grupei B. Astfel, ultima întâlnire din faza grupelor, care a avut loc sâmbătă 16 decembrie, va fi reeditată în semifinalele care se vor disputa în dublă manşă, tur-retur, pe 13 şi 20 ianuarie. Primul meci va avea loc la Batumi.

„Suntem conştienţi că ne aşteaptă o manşă tur-retur foarte grea. Orice greşeală va conta pentru că meciurile sunt eliminatorii, echipa cea mai bună urmând să meargă în ultima fază a calificărilor. Suntem încrezători în şansa noastră, ştim la ce să ne aşteptăm, am jucat deja în Georgia, ştim cum va fi meciul de acolo. Vom merge la victorie pentru că de asta suntem jucători profesionişti, obiectivul cu care am pornit la drum în această competiţie fiind să obţinem calificarea în Challenge Cup. Sperăm ca din luna ianuarie să revină şi jucătorii accidentaţi pe care îi avem. Stephen Shannan, Cătălin Fercu şi Eugen Căpăţână sunt jucători cu experienţă, care vor aduce un mare plus echipei”, a spus Vasile Rus, jucătorul care a şi marcat eseul de bonus defensiv în meciul de pe Rugby Arena din Batumi.

În cealaltă semifinală, Calvisano (Italia), câştigătoarea Grupei B, va juca împotriva lui Heidelberger (Germania), formaţie care a terminat pe locul 2 în Grupa A. Cele două echipe care vor câştiga în semifinale se vor înfrunta în aprilie într-o dublă manşă pentru un loc în Challenge Cup 2018-2019.

Al doilea loc care va asigura calificarea în Challenge Cup va fi decis în urma dublei manşe dintre Enisei STM şi Krasnîi Iar, echipe ruseşti care evoluează acest sezon în Challenge Cup. Cele două echipe calificate în Challenge Cup vor disputa finala Continental Shield la Bilbao, pe stadionul San Mames, Bilbao urmând să găzduiască şi finalele Challenge Cup şi Champions Cup, pe 11 și 12 mai 2018.