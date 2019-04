Timmermans ameninţă PSD cu excluderea din PSE. Replica lui Dragnea

22:40:19 / 05 Aprilie 2019

Pentru Pentru un HOT si un penal PSD distruge tara

Romania este distrusa caramida cu caramida de un grup de oameni cu probleme penale, care a luat-o prizoniera. PSD-ALDE nu mai pot invoca legitimitatea alegerilor cat timp nimic din ceea ce au promis nu pun in practica, in timp ce singura lor preocupare este sa distruga Justitia, ceea ce nu au spus in campanie, deci nu a fost mandatat de electorat. Grupul de penali care conduce Romania va incerca sa demonizeze Europa si sa ne indeparteze de ea. Ajutat de instrumentele sale de propaganda DCNEWS, antenna 3 Romania Tv,,etc, va minti si va manipula, asa cum a manipulat in privinta acordului primit de Tudorel Toader de la Comisia de la Venetia in privinta OUG 92. Indiferent ce vor inventa, indiferent ce vor toca, adevarul este ca Parlamentul European, Comisia Europeana, UE in ansamblul sau si Comisia de la Venetia pun la colt Guvernul Romaniei pentru a proteja Romania de actiunile ticaloase ale acestuia. Nu Romania este vizata, ci cei care o conduc.