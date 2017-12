Timonier român accidentat în Franţa, despăgubit în România

Necunoaşterea legislaţiei din domeniul navigaţiei sau a tipului de contract pe care îl are încheiat nava pe care se angajează, face ca mulţi marinari să semneze contracte individuale care îi dezavantajează. Cel mai recent caz este al unui bărbat de 39 de ani din Constanţa, care era angajat ca timonier pe vasul „Sea Dream”, sub pavilion Panama. În luna aprilie a acestui an, în timp ce nava se afla într-un port din Franţa, bărbatul a suferit un accident de muncă, rupîndu-şi braţul după ce a fost lovit de o parîmă. Pentru că fractura este gravă, în os i-a fost montată o tijă metalică, după care braţul i-a fost pus în ghips. La întoarcerea în ţară, timonierul s-a dus la firma de crewing care îi facilitase plecarea şi a cerut despăgubiri pentru accidentul suferit. A primit doar 5.000 de dolari. „În data de 14 aprilie, soţia bărbatului a venit la noi şi ne-a cerut ajutorul. Deşi nu era membru de sindicat, am preluat cazul. În urma investigaţiilor pe care le-am făcut, am constatat că nava avea deja încheiat un contract ITF (Federaţia Internaţională a Transportatorilor - n.r.) care prevedea acordarea de despăgubiri. Prin urmare, contractul încheiat de marinar a devenit nul, iar el şi-a primit o parte din drepturi urmînd ca, după recuperare, în funcţie de recomandarea medicului, să mai primească nişte bani. Acesta este un caz fericit. Sînt însă situaţii cînd vasele nu au nici un document, marinarii care semnează contractele de muncă individuale renunţînd, pur şi simplu, la foarte multe drepturi, inclusiv la despăgubiri în caz de accidente. În aceste cazuri nu mai putem face nimic. Cea mai bună soluţie este ca marinarii să se consulte cu noi înainte de a semna, pentru a fi siguri că vor beneficia de toate drepturile”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Timonierul de pe „Sea Dream” primeşte suma de 1.150 de dolari pe lună pentru toată perioada concediului medical. După recuperare, în funcţie de cît de grav i-a fost afectată capacitatea de a-şi folosi braţul, va primi un procent din suma de 80.000 de dolari (suma maximă stipulată în contractul ITF care se acordă ca despăgubire în caz de accidente - n.r.).