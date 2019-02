Timp frumos și căldură! Cum va fi vremea în weekend

Vremea va fi în general frumoasă şi se va încălzi, iar vântul va sufla slab şi moderat.

VINERI: Valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice specifice datei. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 grade în estul Transilvaniei şi 10 grade in Banat și în sudul Crișanei, iar cele minime între -8 şi 1 grad, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -15 grade. Cerul va avea înnorări temporare şi doar pe arii restrânse vor fi precipitaţii slabe, sub formă de ninsoare la munte şi mai ales sub formă de ploaie şi lapoviţă în sudul şi în estul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în Dobrogea, Muntenia, precum şi pe crestele Carpaţilor Meridionali şi de Curbură. Noaptea izolat vor fi condiţii de ceaţă.

SÂMBĂTĂ: Valorile termice vor deveni uşor mai ridicate decât în mod normal la această dată în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 grad in estul Transilvaniei şi 11 grade in sudul Olteniei, iar cele minime între -6 şi 4 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre -8...-9 grade. Cerul va fi variabil în zonele de deal şi de munte, precum şi în Oltenia şi în cea mai mare parte a Munteniei şi temporar noros în restul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, precum şi în Moldova şi în Dobrogea. Dimineaţa, dar mai ales noaptea, pe suprafeţe mici, în zonele joase de relief, va fi ceaţă.

DUMINICĂ: Vremea va fi în general frumoasă şi se va încălzi, mai accentuat în regiunile estice. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 3 şi 15 grade, cu cele mai mari valori in Moldova iar cele minime între -5 şi 5 grade, mai coborâte în depresiuni spre -7...-8 grade. Cerul va avea înnorări în nord-vestul şi centrul ţării, iar în restul teritoriului va fi variabil, mai mult senin ziua. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele Carpaţilor Meridionali şi Orientali. Dimineaţa şi noaptea pe suprafeţe mici va fi ceaţă.