Timp şi nervi pentru o radiografie la Spitalul Judeţean?!

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a devenit cunoscut în toată ţara după ce aici au fost efectuate operaţii în premieră naţională: un transplant de celule stem şi extirparea unei tumori gigant de 40 de kg. Mai mult decît atît, unitatea sanitară este foarte bine dotată în ceea ce priveşte efectuarea transplanturilor, dispunînd de aparatură extrem de scumpă. Însă, Spitalul Judeţean s-a dovedit a fi un spaţiu al contrastelor: în timp ce în unele clinici medicii dau dovadă de profesionalism, în alte secţii, cadavrele erau lăsate să zacă pe holuri, saloanele au pereţii scorojiţi, lenjeria de pe paturi este ruptă şi pacienţii nevoiţi să doarmă cîte şase într-o rezervă de trei paturi. Problema spaţiului va fi rezolvată după ce vor fi finalizate lucrările de renovare ale spitalului. Însă acestea nu sînt singurele lipsuri ale unităţii. În Clinica de Ginecologie de la etajul al VI-lea, pacientele care se urcă pe masa de consultaţii sînt la un pas să cadă pentru că aceasta este veche şi ruginită, la fel ca şi restul instrumentarului. În Unitatea de Primire Urgenţe, unul din cele două aparate de radiologie s-a defectat. Astfel, pacienţii care au nevoie de radiografii trebuie să se aşeze la coadă. Fie că sînt pacienţi internaţi în unitatea sanitară, fie bolnavi care au suferit un accident (în urma radiografiei medicii ar decide dacă aceştia necesită internare!), toată lumea trebuie să aştepte chiar şi o oră pentru a intra în cabinetul de radiologie. “Eram în curtea şcolii, am alunecat şi cred că mi-am luxat piciorul. Mă doare foarte tare şi parcă s-a şi umflat un pic. Stau de trei sferturi de oră pentru a face o radiografie”, a spus Irina Mincuş, o pacientă. Şi cadrele medicale au de suferit din cauza acestei defecţiuni, deoarece pacienţii care devin recalcitranţi din cauza timpului de aşteptare foarte mare îşi varsă nervii pe asistente sau infirmiere. “E tare greu. Noi trebuie să le explicăm pacienţilor că au de aşteptat pentru că unul dintre cele două aparate s-a defectat şi se lucrează doar cu unul singur. Mulţi se enervează şi spun că noi nu am vrea să le facem analizele, însă nu este adevărat. Şi pentru noi este incomod, dar aceasta este situaţia. Aşa se întîmplă de fiecare dată cînd se defectează un aparat”, a spus o asistentă care a refuzat să îşi spună numele. Într-adevăr, nu este pentru prima dată cînd acest aparat se defectează. “Acest aparat se strică destul de des. A avut probleme încă de la instalare. Am trimis deja piesele defecte la Bucureşti şi sperăm să fie reparate în cel mai scurt timp”, a declarat managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Conducerea spitalului spune că aparatul de radiologie este folosit în permanenţă, atît ziua cît şi noaptea, acesta fiind unul dintre motivele care contribuie la defectarea acestuia. “Reparaţiile pe acest an ne-au costat în jur de 10.000 de euro. Acesta este un aparat digital şi nu are nevoie de film pentru radiografii. În 2008 vrem să cumpărăm unul nou, tot digital. Costă în jur de 150.000 de euro. Aparatul la care sînt trimişi acum pacienţii este unul care utilizează filme de radiografie şi acestea sînt destul de scumpe”, a declarat dr. Tiberiu Ioan Tofolean.