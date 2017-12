Timpul lui Brad Pitt, la licitaţie

Actorul american Brad Pitt are o agendă extrem de încărcată, dar nu pregetă să se implice în cauzele umanitare, la fel ca şi partenera sa de viaţă, Angelina Jolie. O după-amiază în compania actorului a fost scoasă la licitaţie pe site-ul eBay, din dorinţa acestuia de a strânge fonduri pentru Make It Right, fundaţia pe care a înfiinţat-o în 2005, pentru a reconstrui casele devastate de uraganul Katrina. Participanţii pot să liciteze pentru o după-amiază cu Brad Pitt, la fel ca pentru orice obiect scos la vânzare pe site-ul eBay. Preţul de pornire, impus de Brad Pitt, este de 10.000 de dolari. Licitaţia se va încheia pe 16 noiembrie. În afara celor patru ore petrecute în compania starului hollywoodian, considerat unul dintre cei mai frumoşi bărbaţi de la Hollywood, câştigătorul sau câştigătoarea va primi şi o invitaţie pentru două persoane la cea de-a zecea ediţie a galei anuale a fundaţiei Make It Right, ce va avea loc pe 10 martie 2012, la New Orleans. Câştigătorul licitaţiei va beneficia, totodată, de două nopţi de cazare gratuită la hotelul de lux Hyatt Regency din New Orleans. Cu cinci zile înainte de închiderea licitaţiei, o singură persoană făcuse o ofertă pentru a petrece o după-amiază în compania actorului american.

Make It Right a ridicat 13 case în 9th Ward din New Orleans, oraşul fiind devastat de uraganul Katrina în 2005. Fiecare casă este ridicată cu tehnici ecologice, izolată termic, această caracteristică reducând dramatic costurile pentru energie. Brad Pitt a spus că, pentru el, cea mai mare provocare a fost să facă în aşa fel încât oamenii să îşi permită să cumpere asemenea case. Actorul a adăugat că, în medie, costurile pentru întreţinerea unei asemenea case se ridică la 35 de dolari pe lună, dar el ar vrea ca acestea să ajungă la zero, cât de curând. Mii de oameni şi-au pierdut casele din cauza uraganului Katrina, care a inundat circa 80% din New Orleans, provocând moartea a circa 1.500 de persoane şi pagube de 80 de miliarde de dolari.

Frumoasa actriţă americană Angelina Jolie a ajuns în Vietnam, însoţită de partenerul ei de viaţă, Brad Pitt, cu ocazia primei vizite oficiale pe care o efectuează în această ţară din 2007, anul în care a adoptat un băiat dintr-un orfelinat din oraşul Ho-Şi-Min, a anunţat, vineri, presa locală. Cei doi actori, însoţiţi de fiul lor adoptiv Pax Thien şi de ceilalţi cinci copii ai lor, au aterizat, joi seară, în oraşul Ho-Şi-Min (fost Saigon). Actriţa şi familia ei vor merge la Con Dao, o insulă turistică din sudul ţării.