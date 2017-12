Tina Maze a câştigat a treia sa medalie la CM 2015 și a doua de aur

Slovena Tina Maze s-a impus luni seară în combinata alpină de la Campionatele Mondiale de schi alpin, competiţie care se desfăşoară la Beaver Creek (SUA), aceasta fiind a treia medalie cucerită de schioarea în vârstă de 31 de ani la actuala ediţie a întrecerilor. Anterior, Maze câştigase aurul la coborâre şi argintul la Super-G.

În 2011 şi 2013, Maze a obţinut de fiecare dată argintul la combinată, dar acum a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului! Ea a fost lider la capătul primei manşe, respectiv cursa de coborâre, şi a înregistrat al cincilea rezultat în proba de slalom special. Timpul său a fost cu 22 de sutimi mai bun decât al austriecei Nicole Hosp, care a obţinut medalia de argint. O altă schioare din Austria, Michaela Kirchgasser, a fost cea mai rapidă la slalom, dar din cauza locului 8 ocupat la coborâre a terminat doar pe poziţia a treia a podiumului, la 35 de sutimi de Maze. Anna Fenninger a ratat de puțin a treia medalie la actuala ediție, după aurul de la Super-G şi argintul de la coborâre, austriaca terminând combinata pe locul 4, la 89 de sutimi de învingătoare.

Schioarea slovenă, în vârstă de 31 ani, mai are de disputat încă două probe la Beaver Creek, cele de slalom uriaș și slalom special, având mari șanse de a egala performanța norvegianului Lasse Kjus, singurul care a reușit până acum să câștige cinci medalii la o singură ediție a Campionatelor Mondiale de schi alpin (ediția 1999, organizată tot la Vail!). Atunci, Kjus a câştigat două curse şi a încheiat pe locul secund în alte trei.

LINDSEY VONN S-A ACCIDENTAT LA GENUNCHIUL DREPT

Schioarea americană Lindsey Vonn a fost constrânsă să abandoneze în timpul manșei de slalom a combinatei, din cauza durerilor resimțite la genunchiul drept, la care a suferit două intervenții chirurgicale, în 2013 și 2014. Vonn, deținătoarea recordului de victorii în Cupa Mondială de schi alpin, își compromisese în mare parte șansele de a mai urca pe podium după ce s-a clasat doar pe locul 7 la coborâre, proba sa favorită. „Pârtia înghețată mi-a făcut genunchiul să sufere. Nu am mai schiat pe o astfel de pistă de la revenirea mea după o accidentare. Am încercat să mă descurc cât mai bine, însă am lovit o piatră cu schiul și am simțit imediat dureri la genunchi”, a explicat americanca. În vârstă de 30 ani, Lindsey Vonn a reușit în această iarnă o revenire impresionată în circuitul mondial de schi alpin, înregistrând cinci victorii în Cupa Mondială, după o absență de 20 de luni și două operații la genunchi. Bilanțul său la actuala ediție a Mondialului este însă unul dezamăgitor, cu numai o medalie de bronz cucerită la slalom super-uriaș, un loc 5 la coborâre și un abandon la super-combinată. „Sunt dezamăgită, aceste Mondiale se dispută la mine acasă. Voi da ceea ce am mai bun în următoarele probe”, a asigurat Vonn, ale cărei șanse la o medalie în probele de slalom special și slalom uriaș sunt minime.