Tina Maze se retrage pentru un an din activitate

Schioarea Tina Maze, dublă campioană olimpică și cea mai bună sportivă a Sloveniei, a hotărât să facă o pauză de un an înainte de a se decide asupra unei eventuale retrageri definitive. „După 16 sezoane lungi și cu succese, în care m-am antrenat și am participat la toate disciplinele, cred că mintea și corpul meu au nevoie de o odihnă mai mare decât de obicei. Îmi voi permite o pauză de un an înainte de a lua orice altă decizie”, a declarat Maze, care studiază pedagogia și este interesată de lumea marketingului și a comunicării. Slovena, care a debutat în Circuitul Alb când avea 15 ani (!), este una dintre cele numai șase schioare care au câștigat curse în Cupa Mondială în toate cele cinci discipline.

Sportiva în vârstă de 32 de ani a obținut aurul olimpic la coborâre și la slalom uriaș, la Soci 2014, după ce a câștigat Marele Glob de Cristal în 2013, când a stabilit și două noi recorduri în Cupa Mondială de schi alpin, la numărul de podiumuri ocupate (24) și de puncte acumulate (2.414) într-un singur sezon. În acest sezon, 2014-2015, Maze s-a clasat pe locul 2 la general, după austriaca Anna Fenninger, performanță reușită și în 2012, după ce în 2011 fusese a treia. Palmaresul său în Cupa Mondială mai cuprinde globuri mici de cristal la Super-G, slalom uriaş şi combinată, toate în 2013, și un total de 81 de clasări pe podium, dintre care 26 de victorii (4 la coborâre, una la Super-G, 14 la slalom uriaș, 4 la slalom special și 3 la combinată). Primul succes datează din 2002, când avea 18 ani, iar ultimul a fost obținut în 2014. Pe lângă cele două titluri olimpice de la Soci 2014, a mai cucerit argintul olimpic la Vancouver 2010, în probele de Super-G și de slalom uriaş. La Campionatele Mondiale a obținut patru medalii de aur (în 2011 la slalom uriaș, în 2013 la Super-G, în 2015 la coborâre și la combinată) și cinci medalii de argint. A fost declarată sportiva anului în Slovenia de cinci ori, în 2005, 2010, 2011, 2013 și 2014.