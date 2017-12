Tina Weirather a câștigat globul de cristal la Super-G

Schioarea Tina Weirather, din Liechtenstein, și-a adjudecat pentru întâia oară în carieră un glob mic de cristal în Cupa Mondială de schi alpin. Sportiva în vârstă de 27 de ani a încheiat pe primul loc al clasamentului de la Super-G, urcând în frunte după victoria de la Aspen, stațiunea din SUA care găzduiește finalele Cupei Mondiale. Weirather avea 15 puncte mai puțin față de Ilka Stuhec înainte de această ultimă cursă, însă schioarea din Liechtenstein a obținut victoria, iar slovena a încheiat pe locul secund. Astfel, Weirather a depășit-o la final pe Stuhec cu doar cinci puncte: 435 la 430! Următoarele în ierarhia finală de la slalom super-uriaș au fost Lara Gut (Elveția) 300p, Elena Curtoni (Italia) 271p și Sofia Goggia (Italia) 240p.

Diferența dintre primele două clasate a fost de 35 de sutimi de secundă. A treia, la doar o sutime în urma lui Stuhec, a fost italianca Federica Brignone. Traseul a fost extrem de selectiv, astfel că și schioare cu experiență au fost nevoite să abandoneze, pentru că au căzut ori pentru că au ratat porți. Printre ele s-au numărat americancele Lindsey Vonn și Laurenne Ross, dar și Sofia Goggia!

Tina Weirather provine dintr-o familie cu palmares bogat în schiul alpin. Mama sa, Hanni Wenzel, a câștigat în carieră șapte globuri de cristal, dintre care două Mari Globuri, iar tatăl său, Harti Weirather, a câștigat globul mic de cristal la coborâre în 1981.

În clasamentul general, lupta pentru Marele Glob de Cristal continuă. Ilka Stuhec s-a apropiat la 198 de puncte de americanca Mikaela Shiffrin, care este lider. Însă, pentru ca Stuhec să câștige Marele Glob, trebuie să se impună în ultimele două curse ale sezonului, slalomul special de sâmbătă și slalomul uriaș de duminică, iar Shiffrin să adune doar un punct în cele două curse. Practic, așa ceva este imposibil, pentru că slovena este specialistă a probelor de viteză, iar americanca strălucește la probele tehnice. Mikaela Shiffrin a cucerit deja, pentru a patra oară în carieră, globul mic de cristal al probei de slalom special, americanca urmând să se lupte și pentru locul întâi la slalom uriaș, cu Tessa Worley. Franțuzoaica are 640 de puncte, iar Shiffrin 560 de puncte, astfel că americanca trebuie să câștige cursa ori să termine a doua, iar Worley să nu puncteze deloc!

Programul finalelor ediției 2016-2017 a Cupei Mondiale la schi alpin cuprinde câte două probe pe zi, una feminină şi una masculină, după cum urmează: sâmbătă - slalom uriaș masculin și slalom special feminin; duminică - slalom uriaș feminin și slalom special masculin. La startul finalelor se pot alinia primii 25 de schiori din clasamentul fiecărei discipline plus sportivii care au acumulat minimum 500 de puncte în clasamentul general al acestei ediţii (inclusiv cei care depășesc 500 de puncte la Aspen) plus campionii mondiali şi olimpici în exercițiu plus campionii mondiali de juniori. Punctează numai primii 15 clasați și nu primii 30, precum în cursele obișnuite din Cupa Mondială. Globurile de cristal de la combinata alpină au fost deja adjudecate de slovena Ilka Stuhec și de francezul Alexis Pinturault.

