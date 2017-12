Tinder în variantă musulmană

V-ați întrebat cum arată Tinder într-o țară mulsumană? Răspunsul a venit din Indonezia, țara cu cea mai mare populație musulmană din lume. În vârstă de 35 de ani, Lindu Cipta Pranayama a creat o aplicație gratuită pentru smartphone-uri, care încurajează poligamia și îi ajută pe bărbați să găsească femei dornice să fondeze familii mari. "Ayo Poligami" ("Cu poligamia înainte") a creat multe controverse, dar autorul susține că a dorit să dea o mână de ajutor și femeilor cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani. Aplicația, care se adresează atât bărbaților singuri, cât și celor căsătoriți sau văduvi, a atras deja peste 56.000 de utilizatori de la lansarea sa, în luna aprilie, dar fost recent închisă din cauza numărului mare de conturi false. O nouă versiune va fi relansată joi, cu criterii mai stricte pentru utilizatori. "Din cauza controversei, am plănuit inițial închidea definitivă a aplicației, însă, atunci când am văzut că multe femei de 40-50 de ani sunt încă virgine și necăsătorite, am decis să o păstrez", a explicat Lindu Cipta Prănăyăma.

O lege indoneziană din 1974 definește căsătoria drept uniunea între un bărbat și o femeie, însă poligamia este tolerată în anumite circumstanțe, astfel că un bărbat poate avea până la patru neveste. Un bărbat căsătorit trebuie să depună o cerere la un tribunal islamic respectând mai multe condiții, printre care prezentarea unui acord scris al soției că acceptă ca partenerul său să își ia o doua soție. Deși legală, poligamia nu este văzută în general cu ochi buni în această țară din Asia de Sud-Est, unde militanții pentru drepturile femeilor cred că există o legătură puternică între poligamie și violența domestică.