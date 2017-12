Tinerețea mea în comunism. Out of the Box” este numele ineditului proiect expozițional interactiv care va fi inaugurat mâine, de la ora 11.00, în sala „Ovidius” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC). Evenimentul este realizat de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), cu susținerea MINAC și a Agenției Naționale de Presă Agerpres. Expoziția va rămâne deschisă până pe 17 iulie, putând fi vizitată între orele 9.00 - 17.00.

„Demersul nostru aduce la lumină experienţele celor care au trăit copilăria şi tinereţea în comunism, în condiţii de constrângere şi cenzură, în condiţiile unei dezvoltări personale configurate ideologic. În acest sens am ilustrat, prin intermediul documentelor păstrate în arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) și Agerpres, modalităţile prin care Partidul Comunist și Securitatea supravegheau, influenţau şi controlau viaţa tinerilor, precum şi dimensiunile evadării adolescentine în lumile posibile ale imaginaţiei, ale experienţelor interzise”, spun organizatorii.

REASCULTÂND MUZICA ANILOR ’70 - ’80 În spațiul expozițional se va asculta muzica anilor ’70-’80, se vor proiecta interviuri cu tinerii supravegheați de Securitate, se vor spune ovești despre fiecare obiect expus și vor putea fi citite reviste și cărți publicate în comunism.

Proiectul va fi prezentat de directorul MINAC, Gabriel Custurea, coordonatorul ştiinţific al proiectului, Cristina Anisescu, din cadrul CNSAS, Radu Bogdan Matei, consilier în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța, prof. univ. dr. Marian Cojoc, de la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universității „Ovidius”, consilierul CNSAS Andrei Galiță, Felicia Bugnariu și muzeograful MINAc, Delia Roxana Cornea. La ora 11.45, va avea loc o dezbatere cu elevii și profesorii.

„Pentru tinerii de astăzi, dar şi pentru cei care nu au o imagine destul de clară despre perioada anilor '70 - '80, expoziţia este un prilej de a proiecta, la timpul prezent, măcar o zi sau o secvenţă din această perioadă: cu interdicţii, cu teama că „vine Securitatea!”, cu excesiva vigilenţă de a nu vorbi sau a gândi mai mult decât trebuie, cu telefonul acoperit cu perna, presupunând că există un microfon instalat, cu caloriferele închise, fără lumină, cu emsiuni radio şi TV dedicate „împlinirilor măreţe ale Epocii de Aur”, cu „Europa Liberă” ascultată pe ascuns, cu alimentele la raţie şi rândul păstrat la coadă pentru carne şi ouă, dar, în acelasi timp, cu micile bucurii ale tânărului de atunci”, completează cei care s-au ocupat de proiectul „Tinerețea mea în comunism. Out of the Box”.

Proiectul a fost realizat de Cristina Anisescu - coordonator, Florentina Budeancă, Andrei Galiță și Felicia Bugnariu.