Tineretul UDTR propune amplasarea unei statui a lui Ataturk în Constanța

Președintele organizației de Tineret a Uniunii Democrate Turce din România, Harun OSMAN, printr-un comunicat de presă, prezintă constănțenilor propunerea pe care o redăm în continuare:

„Cu un astfel de citat noi, Uniunea Democrată Turcă din România, dorim să prezentăm această propunere: “Pace în țară, pace în lume”, fiind sentimentul care ne reprezintă. Coexistența pașnică a unui număr mare de etnii în Constanța este notată chiar și de site-urile de turism în prezentarea unui City-Break pentru Constanța “Multi-ethnic population which, by diversity, enriches the Romanian culture.” (populaţie multietnică, care prin diversitate, îmbogăţeşte cultura românească), “ethnic diversity and confessional tolerance” ( diversitate etnică şi toleranţă confesională ). Este o calitate cu care ne putem mândri și răspândi în lume. În consecinţă noi, comunitatea turcă din România, am dori să propunem amenajarea unui monument (bust sau statuie), dedicat lui Mustafa Kemal Atatürk, în Constanța.Uniunea Democrată Turcă din România este beneficiara unei donații bust sau statuie, din partea Ministerului de Externe al Republicii Turcia. Aceasta este reprezentată în Constanța prin Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța, care dorește donarea acestei statui, mai departe, Municipiului Constanța. Acest proiect a fost realizat împreună cu consilierul local Secil Givan Cantaragiu și înaintat Consiliului Local Municipal Constanța.

CINE ESTE MUSTAFA KEMAL ATATURK?

Mustafa Kemal s-a născut în 1881, la Salonika, azi Salonic, Grecia, și a încetat din viață la data de 10.11.1938, în Istanbul, Turcia. Soldat, om de stat şi reformator, întemeietorul şi primul preşedinte (1923-1938) al Republicii Turcia. A modernizat sistemul juridic şi educaţional al ţării şi a încurajat un stil de viaţă occidental, prin adoptarea alfabetului latin şi a sistemului onomastic european. Un alt pas important a fost adoptarea numelor de familie, stabilită prin decret al MAN ( Marea Adunare Națională ) în 1934. Adunarea i-a dat lui Mustafa Kemal numele Atatürk („Părintele turcilor”). Părinții ( Ali Riza și Zübeyde Hanim ) au fost factorii ce l-au îndreptat pe calea modernităţii, lucru pentru care Mustafa i-a rămas veşnic îndatorat tatălui său. (...) Mustafa Kemal Atatürk a fost respectat de întreaga lume modernă. Turcii din Constanța au dobândit acest respect, motiv pentru care locul cel mai potrivit pentru un astfel de monument este chiar aici, în orașul nostru. Mesajul pe care dorim să îl transmitem este unul al păcii. Atatürk, de a lungul carierei sale, a încurajat tinerii să ia atitudine pentru modernizarea statului, promovarea culturii, educației și respectului. „Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum“ - „Mă măndresc cu tinerii și în tineri mă încred”. Ne dorim, ca și comunitate, să facem cunoscute învățăturile lui Atatürk și cetățenilor Constanței, nu doar etnicilor turci.“