Tineretul Viitorului este favorit la calificare

Marți seară, în manșa tur contând pentru primul tur eliminatoriu din cadrul Ligii Campionilor pentru tineret (jucători sub 19 ani), formația constănțeană FC Viitorul a remizat pe terenul bielorușilor de la FC Minsk, scor 2-2 (Bessmertny 6, Bakhar 18 / R. Marin 25-pen., Ciobanu 67). Tinerii jucători constănțeni au meritul de a nu fi dezarmat în momentul în care gazdele luaseră un avantaj de două goluri, după doar 18 minute. Remiza cu goluri reușită în deplasare face din Viitorul echipa favorită la calificare, înaintea returului din 21 octombrie, programat la Ovidiu, pe terenul de la Academia Hagi, cu începere de la ora 18.00. Au evoluat pentru Viitorul (antrenori Vasile Mănăilă și Nicolae Roșca): Tordai - Rogoza (88 Căpușă), Ghiță, Kilyen, Panait - R. Marin (cpt.), D. Nedelcu, Casap - A. Ciobanu, Fl. Coman (67 Cr. Ene), Cicâldău (75 Grecu).

„Ne aşteptam să avem un meci destul de greu la Minsk. E bine că am reuşit să revenim de la 0-2 şi cred că pornim cu prima şansă la calificare. Mă bucur că am avut şansa de a juca în Champions League, alături de colegii mei juniori. Totuși, sunt puţin dezamăgit de rezultat, pentru că noi doream să câştigăm la Minsk. Nu evoluez pe un post care să-mi permită să înscriu des și mă bucur că am reuşit să marchez din penalty la Minsk, după golul din Liga 1 cu Petrolul. Treaba mea este să ofer pase de gol, iar dacă reuşesc să înscriu este un bonus pentru mine”, a declarat Răzvan Marin, care a fost învestit căpitan al echipei la Minsk, el fiind singurul senior deplasat de Viitorul în capitala Belarusului.

„Am luat golurile foarte repede, însă am avut forţa să revenim. Mă bucur foarte mult că am reuşit să marchez. Orice gol este important pentru că mă motivează în plus, însă golul de la Minsk este din categoria celor foarte importante. Sper să continui tot aşa şi să-mi ajut echipa în continuare. Consider că plecăm cu prima şansă la calificare, deoarece am marcat două goluri în deplasare. În plus, sunt convins că în retur nu vom mai repeta greşelile pe care le-am făcut la Minsk”, a spus Andrei Ciobanu, al doilea marcator constănţean în remiza de la Minsk.

„Am început foarte prost meciul, dar sunt normale emoțiile la vârsta lor. Mi-a fost teamă de acest debut într-o competiție internațională oficială, cu meci în deplasare. Mă bucur că am terminat partida foarte bine, puteam chiar să câștigăm. Jucăm returul acasă, echipa a arătat că este valoroasă și puternică, sperăm în calificare, dar în fotbal nu se știe niciodată. Noi în fiecare zi căpătăm experiență, în fiecare zi progresăm, zilnic învățăm pentru a deveni mai buni. Sigur acest meci le-a prins foarte bine pentru viitor”, a afirmat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al grupării constănțene.

