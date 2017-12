Tineri designeri, prezenţi la Constanţa

Creaţiile unora dintre cei mai talentaţi tineri designeri de modă din România sînt prezente şi la Constanţa. Acestea pot fi admirate şi cumpărate la magazinul New Elle, de pe bulevardul Mamaia. „Am primit aceste creaţii săptămîna trecută. Sînt modele unicat, din diferite materiale, cu o croială impecabilă. O parte dintre creaţiile prezente au cîştigat premii în cadrul competiţiilor de modă din ţară şi nu numai”, a declarat managerul general New Elle, Emanuela Ene. Printre numele prezente pe piaţa constănţeană de modă se numără şi Rozalb de Mura (Colecţia „The Thing”), Andra Clitan, Laura Lazăr, Irina Volutza, Chotronette şi Diana Bobar. Şi, pentru că o ţinută nu este completă fără accesorii, magazinul New Elle îşi aşteaptă cumpărătorii cu creaţii unice ale tinerilor creatori de modă români. Modelele expuse sînt pentru toate gusturile. Constănţenii pot alege ţinute extravagante, cu croieli, culori şi texturi îndrăzneţe, sau pot opta pentru ţinute clasice. „Vom organiza o expoziţie şi pentru publicul larg, pentru ca aceste modele să poată fi admirate de toată lumea”, a afirmat Emanuela Ene.