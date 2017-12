Tineri morți într-un grav accident, în Mamaia!

12:22:46 / 04 Martie 2016

CIRCULATIA RUTIERA IN MAMAIA

Locuiesc in centrul statiunii Mamaia si pot sa va spun ,dragi cititori,ca de cate ori ies cu masina in sosea,ma uit de o suta de ori sa nu cumva sa vina vreun dement cu viteza mult peste limita,sa ma nenoroceasca. Si sunt atat de multi,incat mi-am impus gandul nefiresc de a simti un fior pe sira spinarii cand circul prin Mamaia. Vad din casa sau aud sunet de raliu,masini care alearga ca la raliu,si,spaima soselelor care sunt motociclistii de la "zidul mortii" alergand pe o roata cu 200 km pe ora. Ma intreb,uluit,daca chiar nu pot fi potoliti acesti dementi care pun in pericol viata unor oameni nevinovati. De ce nu ramane ,vara sau iarna,viteza maxima 50 km | ora,pentru ca la 70 lumea alearga cu suta? De ce nu se monteaza camere video sau radare permanente care sa-i sperie pe acesti huligani rutieri? Se va transforma Mamaia intr-un cimitir plin de cruci care se dezguste turistii de calitate,si asa putini? Oare de cate secole mai au nevoie cetatenii din Romania si borfasii lor politicieni ca, in sfarsit, sa se civilizeze?