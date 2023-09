Tineri prinși cu drogurile în mașină, la Vama Veche

Pe perioada misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice în stațiunile litorale, Gruparea Mobilă Constanțaa luat mai multe măsuri împotriva unor infracțiuni. Au fost întocmite 11 acte de sesizare care implică 17 persoane pentru deținere și consum de substanțe psihotrope și comercializarea de bunuri posibil contrafăcute. Au fost aplicate și 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.700 lei pentru încălcarea normelor de conviețuire socială.

În data de 11 august, pe timpul patrulării în zona falezei din stațiunea Vama Veche, jandarmii au observat 4 tineri, care la vederea patrulei au început să își paseze de la unul la celălalt un obiect rotund. Având în vedere cele observate, s-a trecut la interceptarea tinerilor care erau din județul Mureș și aveau vârste între 19 și 23 de ani.

Urmare a solicitării de prezentare a obiectul în cauză, nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că era un dispozitiv de mărunțit tip grinder, folosit pentru mărunțirea de substanțe vegetale.

Extinzând verificare și asupra autoturismului cu care erau veniți tinerii, jandarmii au descoperit încă 2 dispozitive de mărunțit substanța vegetală tip grinder, 10 comprimate de culoare albastra in forma triunghiulara, 3 pungi autosigilante in care se afla substanța vegetală sub forma de muguri de culoare verde-oliv, precum și o folie de aluminiu în care era ambalată o substanța solida cu forma neregulată de culoare maro.

De asemenea, tot pe 11 august, în stațiunea Mamaia, în zona Piațeta Perla, a fost depistat un gălățean de 29 de ani, în timp ce oferea spre comercializare, fără a îndeplini condiţiile prevăzute de lege, mai multe parfumuri susceptibile a fi contrafăcute.