Tineri prinşi la furat

Trei tineri din localitatea constănţeană Mircea Vodă riscă ani grei de închisoare după ce au fost prinşi de poliţişti în timp ce încercau să dezasambleze o staţie de pompare. Poliţiştii din Medgidia spun că Dumitru C., Constantin C. şi Cristian C., toţi de 17 ani, au încercat, marţi după-amiază, să fure o ramă din fier de la o staţie de pompare şi un hidrant din incinta fermei 9 a Fruvimed, rezultând avarierea uşii de acces în staţie şi a hidrantului, prejudiciul cauzat fiind estimat la aproape 3.000 lei. Cercetările în acest caz sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a întregii activităţi infracţionale a celor trei persoane, acestea fiind cercetate în stare de libertate sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.