Tineri suspectaţi că se drogau în plină zi

Jurnaliştii cotidianului „Cancan” au prezentat luni cazul a trei tineri care par să se drogheze în staţiunea Mamaia, în plină zi. Imaginile postate pe mai multe site-uri surprind doi bărbaţi şi o femeie presărând pe o masă din plastic un praf, pe care apoi îl trag pe nas. Conform aceleiaşi surse, totul s-a întâmplat dimineaţă, în jurul orelor 09.00, pe o plajă din staţiunea Mamaia. Jurnaliştii l-au abordat şi pe primarul Constanţei, Radu Mazăre, în legătură cu acest subiect. „Acesta este un flagel mondial. Eu nu m-am drogat niciodată, am o viaţă mult prea frumoasă, plină de sport şi de gagici şi de distracţie. Nu e felul meu de a fi. Cei care au venit la Mamaia ca să se drogheze bănuiesc că se drogau şi la ei acasă. Eu nu sunt de acord cu aşa ceva. Să răspundă pentru ce au făcut, dacă i-au prins şi e ilegal, să răspundă”, a declarat ieri Radu Mazăre. Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa prind în fiecare an, în timpul sezonului estival şi în perioada vacanţei de 1 Mai, zeci de tineri care consumă sau deţin stupefiante. Nici acest an nu a făcut excepţie, oamenii legii descoperind pe litoral 29 de persoane care aveau asupra lor droguri de risc şi mare risc, dar şi substanţe cu efecte psihoactive. Anchetatorii spun că raziile au fost derulate în perioada 30 aprilie - 3 mai şi că au fost vizate zone din staţiunile Mamaia, Costineşti şi Vama Veche. În urma acestor acţiuni, ofiţerii de la Antidrog au prins în flagrant 29 tineri, cu vârste cuprinse între 17 şi 28 de ani, din judeţele Constanţa, Argeş, Cluj, Tulcea, Bacău şi municipiul Bucureşti, care deţineau, în vederea consumului propriu sau comercializării, droguri de risc şi mare risc, cât şi substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive.