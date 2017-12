Tinerii atacă recesiunea cu patiserii şi service-uri auto

• 350 DE FIRME ÎNFIINŢATE DEJA • Prognozele economice optimiste i-au convins pe români că este timpul să se apuce de business. Numărul înscrierilor în programul guvernamental de sprijinire a tinerilor întreprinzători, cu alocaţii financiare nerambursabile de până la 10.000 euro, continuă să crească de la o zi la alta, interesul fiind extrem de ridicat, chiar dacă mulţi dintre aplicanţi nu au nicio şansă de a pune mâna pe banii de la stat. Până acum au fost înfiinţate aproape 350 de firme, iar dintre acestea, 147 au depus deja planurile de afaceri pe pagina de web a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor IMM-urilor (AIPPIMM). În Constanţa, doar patru tineri antreprenori şi-au pus planurile pe site-ul agenţiei. „Avem 4.208 conturi de SRL-D deschise pe site şi 147 de planuri de afaceri, din care 22 au fost preluate de Oficiul Teritorial pentru IMM-uri şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa, care are în administrare mai multe judeţe. Programul se bucură de un real succes şi vom reuşi să sprijinim în jur de 1.100 de firme. Ca fapt divers, autorităţile din Ungaria şi Grecia au dat copy&paste la programul nostru şi îl implementează în acest an”, a declarat, pentru cotidianul Telegraf, vicepreşedintele AIPPIMM, Dumitru Nancu.

• PATISERIA, DRAGOSTEA ROMÂNILOR • Agitaţia este mare şi la Oficiile Registrului Comerţului (ONRC), unde cei care se înscriu în program beneficiază de discount-uri majore pentru operaţiunile de înregistrare a firmelor. Până acum au fost validate 1.587 de înregistrări, din care 988 rezervări de nume şi 513 înmatriculări. Alte 86 de înregistrări sunt „pe flux”, adică în curs de aprobare. „La Constanţa avem 42 de înregistrări la ONRC, din care 31 de rezervări, 7 înmatriculări şi 4 pe flux. Pe primele trei locuri în ţară sunt municipiul Bucureşti, urmat de judeţele Cluj şi Braşov, toate trei cu peste 110 înregistrări fiecare”, mai spune vicepreşedintele AIPPIMM. Ce businessuri au în minte românii? Cei mai mulţi vor să înceapă producţia de pâine şi produse de patiserie (37), ei fiind urmaţi de cei care vor să deschidă service-uri auto (32) şi restaurante (23). Alte activităţi populare sunt construcţiile şi consultanţa pentru afaceri (13), dar şi comerţul, transporturile şi barurile (câte 12 înregistrări fiecare).

• BANII NU SE DAU ÎN AVANS • În acest an, programul are un buget de 21 milioane lei, iar înscrierea este continuă şi se face online, pe site-ul www.aippimm.ro. Pentru a beneficia de finanţare, întreprinzătorii trebuie să angajeze minimum două persoane şi să reinvestească anual 50% din profit. Capitalul de start va fi asigurat printr-un credit în lei de la CEC Bank, cu dobândă sub 10%, care poate fi şi garantat prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). În plus, statul va pune la lucru şi Fondul de Contragarantare, pentru ca tinerii manageri să beneficieze de condiţii preferenţiale atunci când solicită garanţii. Important de reţinut este că alocaţia financiară de la stat se acordă pe bază de facturi şi nu în avans. Mulţi români au omis acest lucru şi au aglomerat degeaba oficiile Registrului Comerţului, în speranţa că vor putea lua nişte bani „gratis”.