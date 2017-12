„Tinerii cineaşti români sunt maeştri ai ironiei”

Cu moderaţia şi cu ochiul lor cinematografic pe care se poate mereu conta, criticii elveţieni de cinema ne oferă o lecţie de obiectivitate, dar şi de ataşament faţă de mişcarea temelor şi, nu mai puţin, a percepţiei acestora pe marele, ca şi pe micul ecran. Susţinători consecvenţi, discreţi şi elevaţi, ai propriei industrii audiovizuale, cultivatori ai binomului producător-realizator, oamenii elveţieni de cinema ne oferă adevărate modele de comportament civilizat şi eficient şi faţă de critică. Nu faţă de critici şi, cu atât mai puţin, faţă de anumiţi critici.

Devine astfel încărcată de învăţăminte împrejurarea de a asista la premierea anuală a criticilor elveţieni. Critic eu însumi, am invidiat de fiecare dată o atare atitudine, în totul corectă, plină de respect faţă de o profesie altminteri ingrată, rămasă mereu la coadă, dependentă, prin alte locuri, de cine ştie ce metehne şi de capricii imposibil de înţeles.

Am descoperit, însă, de fiecare dată, că elveţienii respectă necondiţionat filmul românesc, mai ales în formula, conştientă de sine, cu care ne-au deprins ultimele valuri cinematografice de la noi. A dialoga pe această temă cu chiar premianta anului 2011, la un „Soleure 2012”, ne-ar putea oferi câteva sugestii şi nouă.

Reporter (Rep.): V-aţi specializat în cinema, după studii de literatură germană şi după o experienţă multiplă. Aţi fost şi ghid turistic, aţi colaborat la o publicaţie de limbă germană, apoi v-aţi dedicat presei radiofonice.

Brigitte Haring (B. H.): O, mulţumesc. Sunt încântată să constat cât de multe ştiţi despre activitatea mea.

Rep.: Când un critic de cinema obţine un premiu, un premiu în Elveţia, oricare dintre colegii noştri sunt obligaţi să studieze CV-ul celui premiat. O fac din plăcerea unei obligaţii profesionale, dar nu vă ascund că sunt şi un pic invidios. Despre ce aţi scris?

B.H.: Nu am scris. Am vorbit. Am discutat. Premiul acordat astăzi, aici la Solothurn, onorează succesul interviurilor mele radiofonice cu două realizatoare, în cadrul emisiunii „Reflex”, difuzată de postul de limbă germană DRS2, la data de 1 februarie 2011.

Rep.: Ne puteţi prezenta „cuprinsul” emisiunii respective?

B. H.: Au fost două convorbiri. Una cu regizoarea Beatrice Bakhti, autoarea filmului „Romans d’ados”, iar cealaltă cu Anka Schmidt, care a realizat „Mit dem Bauch durch die Wand”, tradus în franceză - „Le coeur au ventre”.

Rep.: Trebuie să recunoaştem că ambele titluri sunt impresionante, încărcate de o remarcabilă energie a sugestiilor. „Romanele adolescenţei” şi „Inima în pântece”, ca să parafrazez în română, sunt admirabile ca propuneri de subiecte incitante. Dacă îmi permiteţi, văd aici şi efectul şcolii documentaristice elveţiene, una dintre cele mai apreciate în cinematografia mondială. Vorbiţi-ne despre cele două filme.

B. H.: „Romans d’ados” se întinde pe durata a şase ani şi evocă biografia experienţelor şi a vârstelor adolescentine a şapte „personaje”, fetiţe şi băieţi. Documentarul este construit în patru mari capitole: „Sfârşitul inocenţei”, „Criza”, „Iluziile pierdute” şi „Adulţi, dar nu prea …”. (va urma)