Tinerii constănţeni învaţă despre importanţa comportamentului civic

Asociaţia Psihologilor şi Psihopedagogilor (APP) PROCIVITAS desfăşoară, în perioada august 2008 - iulie 2009, proiectul „Fraţi mai mari - Surori mai mari”. Iniţiativa APP PROCIVITAS are ca scop implicarea socială a adolescenţilor care au implinit 18 ani. Proiectul vizează tinerii din 10 licee constănţene (printre care şi Liceul Internaţional, Liceul „Ovidius”, Colegiul „Mihai Eminescu” şi Liceul Energetic) şi din trei centre de plasament (centrele „Traian”, „Cristina” şi „Ovidius”). „În acest moment, am selectat 10 membri ai organizaţiei noastre care îi vor educa pe adolescenţii incluşi în proiect, cu privire la dreptul şi responsabilitatea de a merge la vot, oportunităţile educaţionale şi socio-profesionale ale tînărului european, rolul educaţiei între egali şi importanţa comportamentului civic. Trebuie menţionat că şi voluntarii noştri sînt adolescenţi. Ei vor urma, începînd cu luna octombrie, cursuri de specialitate pentru a putea susţine aceste seminarii”, a declarat coordonatorul proiectului, Doiniţa Bentu. Iniţiativa, finanţată de Comisia Europeană in cadrul Programului Tineret în Actiune, surprinde prin faptul că aparţine în exclusivitate tinerilor, de la concepţie şi pînă la implementare şi evaluare, bazîndu-se pe beneficiile demonstrate ale educaţiei informale, de la egal la egal. Proiectul se constituie drept o şansă acordată tineretului constănţean de a învăţa, relaţiona, socializa şi de a se implica activ în viaţa comunităţii. APP PROCIVITAS este o organizaţie neguvernamentală fondată în 2005 şi declarată „Asociaţia Anului 2007 în Constanţa”, pentru calitatea proiectelor din domeniul tineretului.