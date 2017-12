Tinerii din România, mai intoleranţi, individualişti şi blazaţi

Rebel fără cauză. Un studiu realizat de GfK România scoate în evidenţă o serie de concluzii îngrijorătoare. Tinerii din prezent, comparativ cu cei din 2005, sunt mai blazaţi, mai individualişti, mai puţin dispuşi să îşi asume responsabilităţi sociale, mai radicali şi intoleranţi şi mai dependenţi de comunicarea virtuală. În plus, studiul a scos la iveală faptul că tinerii de azi sunt mai dezamăgiţi de ceea ce le oferă societatea, precum şi de valorile pe care aceasta le promovează. Potrivit studiului, tinerii cu vârste de 15 - 20 de ani sunt foarte sensibili la felul în care sunt percepuţi de cei din jurul lor, mai ales în grupurile din care fac parte, dorind în primul rând să îşi impună personalitatea şi să iasă în evidenţă.

Haina… face pe tânăr. Rămâne valabil şi eternul conflict între generaţii. Îşi doresc să fie luaţi în seamă de către adulţi, să fie ascultaţi şi valorizaţi, chiar admiraţi şi apreciaţi pentru ideile şi acţiunile lor. Generaţia 15 - 20 de ani din 2009 are încredere în propriile forţe şi pune sub semnul întrebării toate normele societăţii, din dorinţa de a trăi experienţe noi, de a testa totul pe propria piele. În plus, tinerii pun mare preţ pe felul în care arată, starea lor de bine depinzând în mare măsură de aspectul lor exterior; dar nu contează doar îmbrăcămintea, ci întregul look, inclusiv tunsoarea şi restul accesoriilor. Hainele sunt extrem de importante atât pentru fete, cât şi pentru băieţi, aceştia alegându-le cu grijă şi investind, fără niciun regret, o parte extrem de consistentă din banii de care fac rost. Ţinuta standard a unui “pioner” de 2009 presupune converşi, jeanşi, tricou şi hanorac imprimate, eşarfă, căciulă sau şapcă trendy, geantă sport, brăţări.

Dependenţă de Internet. Generaţia Converse percepe tehnologia ca pe ceva obligatoriu pentru timpurile noastre, cele mai importante repere ale lor fiind telefonul mobil, playerul mp3 şi computerul cu acces la Internet. Tehnologia reprezintă un facilitator al unui stil de viaţă şi un indicator de status. Cu cât este mai dotat tehnic, tânărul are acces la mai multe activităţi, informaţii şi poate face lucruri care să îl facă vizibil. În funcţie de cât de modern, autentic sau trendy este, gadget-ul folosit sau deţinut îl poziţionează într-o anumită categorie socială, îi dă sau nu acces la un anumit grup, aspect care este foarte important în rândul adolescenţilor. Tinerii admiră, în rândul personalităţilor autohtone, pe acelea care dau dovadă de talent, inteligenţă, principii clar creionate, curaj şi care au de transmis un mesaj personal despre viaţă. În ceea ce priveşte raportarea la mass-media şi gradul de expunere, studiul arată că media clasică (TV, radio, presa scrisă) nu mai face parte din activităţile de timp liber preferate de tineri. Timpul în faţa televizorului sau ascultând radioul a fost înlocuit, pe agenda adolescenţilor, de timpul petrecut în faţa calculatorului, conversând cu grupul de prieteni în reţelele sociale şi de ieşirile în oraş cu aceştia.

GfK România a derulat studiul la sfârşitul anului 2009, pentru a realiza un portret al tinerilor de azi, având în centru generaţia adolescenţilor şi tinerilor între 15 şi 20 de ani. Proiectul este o reeditare a unuia similar realizat pentru prima oară de companie în 2005. Pentru a realiza studiul, GfK România a utilizat mai multe tipuri de culegere a informaţiei, între care forumuri de discuţii online şi focus grupuri. Proiectul a fost derulat la Bucureşti, în perioada august-noiembrie 2009.