Tinerii fermieri, rarisimi

Tinerii care vor să beneficieze de Măsura 112 din cadrul Programului Naţional pentru Dezoltare Rurală (PNDR), „Instalarea tinerilor fermieri”, care va avea o nouă sesiune în septembrie, trebuie să ştie că ei ar cam trebui să fie deja instalaţi ca fermieri. Cei care pot primi bani prin această măsură sunt doar persoanele sub 40 de ani, care sunt deja înscrise ca producători agricoli la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi la primăria pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, pentru a accesa fondurile europene, agricultorii trebuie să deţină o fermă care să să fie cotată la minimum şase unităţi de dimensiune economică (UDE). Acest coeficient se calculează în funcţie de dimensiunea terenului deţinut şi de culturile şi animalele aflate pe el. Sumele care pot fi primite sunt între 10.000 şi 25.000 de euro, în funcţie de numărul de UDE pe care le are fiecare producător. Dar dacă nu ai banii necesari înfiinţării unei exploatări agricole care să atingă baremul minim cerut, fondurile nerambursabile rămân doar un vis îndepărtat. Potrivit directorului Camerei Agricole Judeţene Constanţa, Paraschiva Mocănaşu, anul acesta aproximativ 30 de tineri fermieri vor benficia de fondurile europene. „Avem 17 dosare, pentru măsura 112, aflate în perioada de evaluare, iar acum, în sesiunea din septembrie, estimăm numărul acestora la 20”, a spus Mocănaşu. Ea a mai declarat că este păcat că judeţul nostru, unul dintre primele cinci din ţară ca suprafaţă arabilă, nu atrage mai mulţi bani europeni. „Finanţarea europeană reprezintă o soluţie pentru agricultura din ţara noastră, iar judeţul nostru ar trebui să atragă mai multe fonduri”, a precizat directorul Camerei Agricole. Ea speră ca măsura 141 din PNDR, cea privind sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă cu o sumă de 7.500 de euro, să aibă un impact mai mare decât măsura 112. “Începănd cu jumătatea lunii octombrie, se deschide o sesiune de 30 de zile pentru măsura 141. Noi am fost pe teren şi am dus o campanie de informare ce sperăm să se soldeze cu încă 300 de proiecte care să se alăture celor 96 deja acceptate”, a mai spus Mocănaşu.