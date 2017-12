Tinerii pasionaţi de cinematografie îşi pot înscrie filmele, până pe 20 aprilie, la Festivalul Super

Tinerii pasionaţi de cinematografie îşi pot înscrie, până pe 20 aprilie, scurtmetrajele pentru participarea la cea de-a treia ediţie a Festivalului Super, un eveniment realizat de şi pentru adolescenţi, care se va desfăşura între 11 şi 14 iunie, în Bucureşti. Adolescenţii care au între 14 şi 19 ani şi au regizat un film se pot înscrie la Super prin trimiterea materialului sau a unui link unde acesta poate fi vizionat şi a formularului standard la adresa de e-mail superfestival@outlook.com sau ca mesaj pe facebook.com/Superadolescentii, informează un comunicat. Festivalul Super, ajuns la a treia ediţie, va avea loc între 11 şi 14 iunie, la Cinema Studio şi Cărtureşti. Ediţia din acest an va fi precedată de organizarea de către Asociaţia Vira, pe parcursul lunii mai, a atelierului "Primul meu film documentar", dedicat liceenilor. Asociaţia Vira a dezvoltat în ultimii trei ani un model de educaţie nonformală, prin implicarea activă a tinerilor în problemele comunităţii şi în realizarea de filme documentare. Conex celor trei zile în care vor fi proiectate filme, programul festivalului cuprinde şi o expoziţie de fotografie realizată de adolescenţi pasionaţi, dar şi o incursiune în cinematografie prin intermediul cursului de istorie a filmului susţinut de criticul de film Ileana Bîrsan. Creat la iniţiativa unui grup de liceeni, Super oferă adolescenţilor ocazia să-şi proiecteze propriile filme la un festival ce le este dedicat, să înveţe cum se face un film documentar şi să realizeze prima producţie de acest gen, precum şi să înveţe despre istoria filmului, în contextul absenţei unui curs extensiv de cinematografie în licee. Ediţia din acest an a Super are loc cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, al Uniunii Cineaştilor din România şi Cărtureşti. Regulamentul complet pentru înscrierea scurtmetrajelor se găseşte pe pagina Facebook şi pe site-ul festivalului, www.superfestival.ro.