Tinerii pun „Akcent” pe petrecere

Vacanța de vară se va termina cât de curând, atât pentru elevi, cât și pentru studenți, care mai au parte de câteva zile și nopți libere să se distreze. Un eveniment dedicat exclusiv elevilor și studenților, menit să le facă reîntoarcerea la cursuri mai ușoară, va avea loc la sfârșitul săptămânii următoare. Petrecerea și concursul de miss „Back to School 2014” vor avea loc pe 19 septembrie, de la ora 22.00, în clubul Crema din stațiunea Mamaia. Evenimentul este, practic, un bal de început de an școlar, care se adresează tuturor elevilor și studenților constănțeni. Invitatul acestei seri speciale de distracție este Adrian Sînă, deținătorul de drept și, momentan, singurul membru al trupei Akcent. Ca artist, Sînă evoluează acum sub numele de Akcent, având-o, însă, drept colaboratoare de încredere pe solista Lidia Buble, alături de care a lansat mai multe hituri în acest an. Evenimentul este organizat de Sensation Media Group, iar biletele pot fi rezervate de pe pagina de Facebook a organizatorilor.

ISTORIE DE MAI BINE DE UN DECENIU Akcent este o formație de muzică dance care s-a constituit în 1999, la inițiativa lui Adrian Sînă. La început, a numărat patru membri: Adi Sînă, Marius Nedelcu, Mihai Gruia și Sorin Brotnei. Ei au lansat primul album în anul 2000, materialul denumindu-se „Senzația“. Primul lor succes l-a adus însă hitul „Ți-am promis”, ce a atins vârful clasamentelor în iarna lui 2001. Atunci începea, practic, fulminanta carieră a băieților. Succesul lor a continuat cu apariția celui de-al doilea album, intitulat „În Culori”, la începutul anului 2002. Măsura succesului acestuia a fost dată de Discul de Aur primit la numai trei săptămâni de la lansare, precum și de cel de Platină, câteva luni mai târziu. Akcent devenise deja un fenomen în muzica autohtonă, astfel că a urmat lansarea albumului „100 BPM” în 2003, material ce a conținut hitul „Buchet de trandafiri”. „Poveste de viață” este numele albumului lansat în luna mai 2004, în 2005 a venit albumul „S.O.S.”, în 2006 - „Primul Capitol”, iar în 2007 - „King of Disco”. Marius Nedelcu a părăsit trupa în 2009 și s-a lansat în cariera solo, fără un succes răsunător însă. Trupa a continuat în formulă de trio, iar în 2009 a lansat albumul „Fără lacrimi”, pentru ca mai apoi să intre în impas, în 2013.

„TELENOVELĂ” MUZICALĂ Adrian Sînă, Mihai Gruia şi Sorin Brotnei au „divorţat” încă de vara trecută, dar chiar şi acum îşi mai fac şicane şi-şi caută dreptatea prin tribunale. De când Adrian Sînă, fostul lider al formaţiei, revendică numele Akcent, foştii săi colegi îl contestă în justiţie. Şi în timp ce cazul se judecă la tribunal, Sînă continuă să concerteze sub vechiul nume Akcent, cu toate împotrivirile lui Mihai Gruia şi ale lui Sorin Brotnei. Dar nici aceştia n-au stat degeaba şi, pentru a se putea relansa în muzică, şi-au făcut o nouă trupă, intitulată TWO. În mod neaşteptat, cei doi au parte de succes atât în ţară, cât şi în străinătate, recent anunţând că vor susţine un spectacol în... Pakistan. Sînă a lansat în acest an, sub numele de Akcent, și un disc, pentru care a colaborat cu Lidia Buble, DDY Nunes, Liv și Lara Lee.