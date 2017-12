Tinerii, tot mai atraşi de domeniul digital

Tinerii din India, Brazilia şi China sînt cei mai atraşi de domeniul digital, iar din cei 53 de prieteni online pe care îi are, în medie, un tînăr, la nivel internaţional, doar şase sînt prieteni cu care se întîlneşte şi în lumea reală. Studiul denumit Circuits of Cool/Digital Playground a ajuns la concluzia că aproape toţi tinerii consideră tehnologia digitală ca făcînd parte din viaţa lor de zi cu zi şi că aceasta are un rol la fel de important pentru viaţa lor socială, precum au avut leagănele din parcuri şi telefoanele pentru tinerii din anii '80. Cu toate că au o mare apetenţă pentru domeniul digital, doar 10% dintre tineri folosesc cuvinte din jargonul industriei media digitale, ca “reţea socială” şi “web 2.0”.

Studiul, comandat de MTV şi Microsoft, a fost realizat în 16 ţări, pe un eşantion de 18.000 de tineri din 16 ţări din lume, printre care Marea Britanie, Germania, Polonia, SUA, Brazilia, China, Japonia şi India.