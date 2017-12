Meseriile de mecanic auto, inginer, medic, avocat sau ospătar sunt cele mai apreciate pe piaţa muncii, susţin elevii şi studenţii chestionaţi într-un studiu sociologic privind practica, lansat, sâmbătă, la Iaşi. Studiul, privind „Situaţia şi rezultatele participării elevilor şi studenţilor la programele şi stagiile de practică şcolară din România anului 2010”, este primul care tratează această problemă şi are ca scop identificarea modului în care practica îi ajută pe tineri în pregătirea şcolară şi, ulterior, cea profesională, finalitatea concretă a acesteia şi găsirea modalităţilor de îmbunătăţire a modului de desfăşurare şi a rezultatelor. Documentul este structurat în trei capitole, fiecare adresându-se unui grup ţintă implicat în sistemul de practică, respectiv, elevi, studenţi şi tutori. În primul capitol sunt cuprinse rezultatele sondajului privind meseriile cele mai căutate de elevi şi importanţa practicii în viitoarea profesie, aşa cum este percepută de aceştia. În topul meseriilor cele mai apreciate de elevi sunt cele de mecanic auto, inginer, medic, ospătar, avocat, şofer, poliţist, specialist IT, bucătar, comerciant-vânzător, tinichigiu-vopsitor auto, brutar-patisier, profesor. Cele mai frecvente surse de informare utilizate de elevi sunt internetul, televizorul, ziarele, profesorii, iar cele mai puţin apreciate sunt pliantele şi afişele. Mai mult de jumătate dintre elevii investigaţi au de gând să urmeze o facultate şi doar o cincime dintre ei vor să lucreze după absolvirea liceului. Peste o treime dintre elevii întrebaţi (38%) au spus că ar dori să lucreze pe cont propriu, în timp ce 83% au afirmat că s-au gândit să lucreze într-o altă ţară. În privinţa practicii, 70% dintre tineri au spus că şcoala îi pregăteşte bine pentru practicarea meseriei pentru care au optat şi că practica îi va ajuta să găsească mai uşor un loc de muncă. Concluziile în cel de-al doilea capitol, dedicat studenţilor, sunt că aceştia apreciază profesiile de medic, inginer, specialist IT, avocat, economist, manager, contabil, profesor, arhitect, dar şi funcţionar bancar. Potrivit concluziilor cuprinse în capitolul dedicat tutorilor, cele mai apreciate meserii sunt cele de medic, avocat, economist şi mecanic auto.