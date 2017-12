Ţine-ţi bugetul sub control cu un singur click

În ultimele 20 de luni, peste 30.000 de români şi-au ţinut sub control cheltuielile cu ajutorul unei aplicaţii web şi mobile de management financiar personal, dezvoltată de o firme de software românească (MindMagnet din Cluj-Napoca). „Criza declanşată acum cinci ani a scos la iveală şi deficitul de educaţie financiară din România. În anii de boom economic, românii nu se uitau la cât cheltuiau pentru că veniturile creşteau foarte rapid. Apoi, odată cu recesiunea, populaţia a fost nevoită să-şi ajusteze cheltuielile şi a înţeles nevoia de economisire. Aşa am decis să facem aplicaţia în cauză, CashControl, prin care utilizatorii îşi pot supraveghea toate cheltuielile, veniturile, facturile şi ratele, observând ce se întâmplă în mod real cu bugetul personal”, spune şeful MindMagnet, Vlad Stănescu. Platforma CashControl poate fi accesată gratuit, dar există şi un cont Pro, care oferă funcţii mai complexe, în schimbul unui abonament lunar de 3,75 euro plus TVA. Aplicaţia poate fi găsită pe site-ul www.cashcontrol.ro, iar MindMagnet oferă şi posibilitatea de a testa fără cost contul Pro, timp de 30 de zile.