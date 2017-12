„Ţineţi-vă banii în proprietăţi, aur, acţiuni şi cash!”

Cei care au ceva bani acum nu ar trebui să-i plaseze într-un singur loc, ci în proprietăţi, acţiuni, aur şi cash, spune Steven Ausnit, fiul fostului mare industriaş din perioada interbelică Max Auschnitt. „Este o prostie să ţii banii numai într-un singur lucru. Mai bine îţi diversifici portofoliul şi, dacă un lucru merge prost, celălalt merge mai bine. Criza actuală este cam specială, pentru că toate au scăzut, cu excepţia aurului”, a spus Ausnit, precizând că nu ştie cât va mai dura criza şi că nimeni nu ştie asta, „nici măcar preşedintele SUA”. „România depinde mult de Europa, pentru că de aici vin banii pentru multe lucruri. Dacă problemele Comunităţii Europene or să fie serioase, o să fie şi mai rău pentru România. N-am mai întâlnit niciodată în viaţa mea o criză atât de serioasă ca asta, n-am mai întâlnit nicio situaţie în care băncile au făcut atât de multe prostii şi unde valorile au căzut atât de mult”, a mai spus Ausnit. El consideră că turismul şi agricultura pot aduce profit României: „România are multe locuri frumoase, dar nu sunt descoperite. Turiştii din afară de-abia cunosc locurile; nu sunt nici hoteluri. Industriile grele (oţel, fontă etc) nu pot reveni în România, pentru că sunt foarte dezvoltate în alte ţări. Şi agricultura ar putea aduce câştiguri, însă, ca să ai succes la export, trebuie făcute ferme mari”. Steven Ausnit, în vârstă 88 ani, a părăsit România în 1939 şi trăieşte acum în SUA.