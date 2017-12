TINIMTEX, de Mărţişor

În apropiere de Mărţişor soseşte şi TINIMTEX - Tîrgul Naţional de Îmbrăcăminte şi Încălţăminte, care se deschide mai exact mîine şi oferă cadourile ideale pentru sexul frumos la început de primăvară. Cum se obişnuieşte deja de 42 de ediţii, şi în acest an, gazda tîrgului este staţiunea Mamaia, prin complexurile hoteliere Perla (expoziţii de confecţii textile), Parc (confecţii textile), Dacia (decoraţiuni interioare şi lenjerii de pat), Sirena (confecţii textile), Select (confecţii textile), Victoria (încălţăminte, marochinărie), Aurora (confecţii din piele şi blană), Ovidiu (încălţăminte, marochinărie), Cleopatra (tricotaje, confecţii copii) şi Tenis Club Idu (confecţii din piele şi blană, încălţăminte, marochinărie). Organizatorii tîrgului - Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) şi FEPAIUS (Federaţia Patronală a Textilelor, Confecţiilor şi Pielăriei) - au declarat că, în acest an de criză economică, şi-au retras participarea 60 de firme expozante. „Totuşi, ediţia TINIMTEX de la Constanţa strînge, de fiecare dată, cei mai mulţi participanţi, în comparaţie cu restul oraşelor unde se mai organizează tîrgul. Spre exemplu, în acest sezon, la TINIMTEX Constanţa participă 300 de firme expozante, pe o suprafaţă de 8.000 mp, iar la Bucureşti, participarea a fost puţin peste 160 de firme”, a subliniat directorul general al CCINA, Ion-Dănuţ Jugănaru. De remarcat este faptul că, în acest an, 65% din firmele participante sînt producătoare şi 35% sînt importatoare, iar numărul importatorilor din sectorul textil este în creştere, a remarcat preşedintele executiv al FEPAIUS, Aurelienţiu Popescu. Totodată, ponderea firmelor expozante la TINIMTEX rezidente în Constanţa se menţine constantă, la 12%, ca şi la ediţiile anterioare. Publicul interesat poate vizita cele 10 saloane specializate ale evenimentului expoziţional cu vînzare în zilele de 25-28 februarie, între orele 10.00 şi 19.00, iar pe 1 martie - ultima zi de tîrg, programul de vizitare este cuprins în intervalul orar 10.00-15.00. CCINA doreşte şi speră ca expoziţiile viitoare programate pentru anul 2009 să fie găzduite de noul Pavilion Expoziţional din Mamaia, inaugurat anul trecut, ideal pentru astfel de manifestări. Ponderea grupelor de produse din cadrul ediţiei Mărţişor a TINIMTEX este următoarea: 46% confecţii textile adulţi, 25% încălţăminte şi marochinărie, 13% confecţii din piele şi blană, 10% tricotaje şi confecţii copii, 6% decoraţiuni interioare şi lenjerii de pat. Totodată, în cadrul tîrgului, pe 26 februarie, de la ora 19.00, la City Park Mall, va avea loc o prezentare de modă cu cele mai noi colecţii pentru sezonul primăvară-vară.